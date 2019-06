Ramfis: “Yo siempre he demostrado mi respeto a las hermanas Mirabal”

El aspirante a la presidencia Ramfis Domínguez Trujillo manifestó que no es una provocación el comando de campaña en Salcedo, porque al igual que ese local tiene más de 50 diseminados en las diferentes provincias y municipios del país.

“Nosotros estamos aspirando a la presidencia de la República Dominicana, tenemos la obligación de recorrer y de trabajar en los 158 municipios de los 235 distritos, municipales, y en las 32 provincias. Esto no es un asunto de provocación, yo siempre he demostrado mi respeto a las hermanas Mirabal y siempre he sido muy respetuoso de nuestra historia”, aseguró, de acuerdo con una nota de prensa.

Asimismo, Domínguez Trujillo indicó que el local que fue objeto de vandalismo por parte del miembro del Comité Político del PLD, Bautista Rojas Gómez, y la alcaldesa de Salcedo, Mercedes Ortiz, también conocida como Mecho; fue puesto a disposición por Jorge Eliú Mirabal, quien es primo de las hermanas Mirabal y candidato a síndico por Salcedo, y Juan Carlos Abreu (Cuningo), presidente municipal.

Sostuvo que tampoco constituye una provocación el haber visitado dicho municipio porque había anunciado el viaje con dos semanas de anticipación, “sin embargo, el gran revuelo nace por el éxito que tuvimos allá”.

Igualmente, reiteró que no tiene nada que ver con la muerte de las hermanas Mirabal, “hecho que siempre he repudiado. Yo vengo con otro modelo, soy el único que viene con un modelo enteramente democrático para la República Dominicana, desmontando así desmontar el sistema de institucionalidad gubernamental que impera desde 1930”.