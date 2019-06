Las elegidas

The Chosen ones (con ese título en Netflix) Filme hecho a partir de una historia real incomoda y compleja de trata y tráfico de personas. Sinopsis: Ulises, de 15 años, y Sofía, de 14, son dos adolescentes enamorados que caen en las manos de Marcos, el padre de Ulises, quien obliga a su hijo a seducir a chicas jóvenes para obligar a estas a prostituirse. Así, Ulises termina por entrar al mundo que negó: el negocio de tráfico de mujeres que existe en su familia. Pues bien, a propósito del Festival del Minuto Trata de Personas que coordino con pleno apoyo del Ministerio de la Mujer, hemos vuelto a ver este excelente filme mexicano, y es confortante la revelación que se genera, cuando se tienen nuevos datos, apreciando mejor la poderosa radiografía del negocio de la trata de mujeres y sus efectos devastadores, sobre todo los casos de menores que son secuestrados para explotación sexual. Estamos frente a un tema que infelizmente es conducido por los medios de comunicación de manera típicamente sensacionalista. Es revelador y estruja el corazón saber que existen familias que practican estos crímenes funestos. Uno de los elementos acertados es que en el tratamiento narrativo no sexualiza a la mujer, es decir que no sobreexplota caracteres, por ejemplo el caso del vestuario que si bien expresa sus condiciones de prostitutas, se tuvo el cuidado de que diera ese tono y nada más allá que pudiera llevar a entelequias de parte del público. Tampoco hubo manifestación gratuita de explicitar acciones de prostitutas con clientes ni hay melodramas clichés. El punto fundamental que se mantiene es la fascinación engañosa de las chicas que las llevan a un embelesamiento libertino que a su vez se vuelve un círculo vicioso de trampas, seducción y engaño; la víctima no reconoce en su victimario a un explotador sino a un amigo al que le agradece por haber hecho algo por ella cuando lo necesitaba, y entonces cede a la manipulación. Otro aspecto a destacar es su alejamiento del panfleto como suele ser tratado el tema en telenovelas, series y muchos filmes que resultan en un manual de instrucción. En su lugar se hace de una cierta imprecisión expositiva, una ambigüedad que le permite obviar parámetros maniqueos. Guion y dirección eligieron cierta parsimonia y excluyeron acciones violentas, de manera que pudieron construir con imágenes y sonidos una combinación de escenas y secuencias que nos van adentrando hacia evocaciones que generan ira e indignación.

HHHH Género: Drama. Trata de personas.

Duración: 105 minutos.