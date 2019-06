Comité de Salarios convocará pronto a nuevas discusiones

El director del Comité Nacional de Salarios (CNS), Félix Hidalgo, dijo ayer que en los próximos días se podría estar convocando a las centrales sindicales y al sector empresarial para continuar con la discusión sobre el aumento salarial para el sector privado no sectorizado.



Las revisiones salariales se realizan cada dos años y esos dos años se cumplieron el pasado 4 de mayo, lo que significa que cuando pasen varios días, si las partes no se ponen de acuerdo, el atraso global será de dos meses, con relación a la última vez que se hizo el incremento. Y ese atraso irá en perjuicio de los trabajadores, si en la resolución que se dicte no se establece que el empresariado pague con retroactivo a mayo pasado, una vez se tome la decisión.

La Confederación Patronal Dominicana (Copardom) y los representante de los trabajadores no lograr encontrar un bajadero, a pesar de numerosas reuniones que se han realizado con la mediación del Gobierno. Hidalgo ha dejado claro en diversas ocasiones la importancia de que las partes encuentren un punto común que ponga cierre al debate.

En mayo pasado se produjo una reunión tan larga en el CNS, que se daba como un hecho que ese día se anunciaría el esperado reajuste. Pero el encuentro no dejó frutos y más bien pareció el preludio de una profundización de las diferencias entre los actores.

El punto rojo ha sido un tema llamado “reclasificación de las empresas”. El sector empresarial lo ve como “condición sine qua non” para discutir la cuestión de la mejoría de sueldos.

Los sindicalistas piden un aumento salarial de 30%. “Pero ellos (los empresarios) siguen siendo muy tímidos en el ofrecimiento.

Ellos quieren que nos conformemos con el 8%”, ha dicho el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS) Rafael –Pepe- Abreu.

Según los datos que ha ofrecido, los patronos estarían interesados en que el salario para los empleados de las empresas más grandes sea de 16,528.93, de 15,400 a las medianas, de 342.83 pesos a las jornadas diarias de 10 horas en los campos agrícolas y para los vigilantes 13,944.24.

El vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, ha planteado y lo sigue haciendo, que la Confederación Patronal Dominicana ha acudido a las reuniones del CNS con la mejor intención, que es la de ajustar conforme a la realidad del mercado y deseando que se cumpla la ley. Pero a pesar de ese buen ánimo al que se refiere César Dargam, las discusiones entre las partes se llevan desde hace varios meses.

Gobierno se fue adelante, pero no lo han seguido

Este año, el presidente Danilo Medina dispuso (el 27 de febrero en la Rendición de Cuentas en la Asamblea Nacional) un aumento salarial, que para entonces benefició a 621,848 servidores de la Administración Pública. Se esperaba que esa medida produjera un “empujón” o presionara al sector privado a imitar la acción, pero desde ese lado el “contagio o imitación” no se produjo. La reclasificación que los patronos piden no se ha dado y la espera sigue.