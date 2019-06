UASD desarrolla jornada médico-odontológica y cultural en Barahona

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) desarrolla una jornada médico-odontológica y cultural en Polo, Barahona, que se realizará este fin de semana junto a los caficultores de la región Enriquillo, a través de los programas Solidaridad y Justicia y Solidaridad y Esperanza, de la Vicerrectoría de Extensión.

El evento será encabezado por el vicerrector de Extensión, maestro Antonio Medina Calcaño, en representación de la rectora de la academia, doctora Emma Polanco Melo, así como por los directores de los programas Solidaridad y Justicia, doctor Miguel Comprés y de Solidaridad y Esperanza, doctor Rafael Montero.

La jornada iniciará el viernes 21 con un acto de apertura en el “Club Recreativo y Cultural 18 de Diciembre”, de 10:00 a 10:30 a.m., el cual será bendecido por el sacerdote de la iglesia católica de Polo y se entonará el himno nacional, por el profesor Radhamés Cruz Miolán, director del grupo musical de la UASD.

El acto continuará con las palabras de bienvenida de parte de la Alcaldesa Danilsa Cuevas y se dirigirá al público también el ingeniero Pedro Peña Rubio, Gobernador de la provincia Santa Cruz de Barahona, mientras que motivarán a los presentes los directores de los programas Solidaridad y Justicia, doctor Comprés, y Solidaridad y Esperanza, doctor Montero.

En cambio, en representación de las agrupaciones que apoyan la actividad, hablará el ingeniero agrónomo Andrés Gómez, director de INDOCAFE; el director del Centro Universitario UASD Barahona, maestro Manuel de la Cruz dirá algunas palabras y el vice de Extensión, maestro Medina Calcaño, clausurará la actividad protocolar.

Luego, de 10:30 a.m. a 1:00 p.m., en el Club 18 de Diciembre, se efectuará el panel “Impacto Medioambiental y Económico de la Caficultura en la Región Enriquillo y el país”, a cargo de los panelistas, ingeniero agrónomo Gómez, director de INDOCAFE; ingeniero agrónomo Benjamín Toral, técnico del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) y productor de café.

Además, el señor César Ros, reconocido productor de café, de Polo; el ingeniero agrónomo Andrés Ruiz, encargado de la Unidad Técnica de Desarrollo de los Proyectos Agroforestales y ex síndico de Polo; la ingeniero agrónomo Maldane Cuello, profesora de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la UASD y reconocida investigadora en el área agrícola y de medioambiente, y Rufino Herrera Puello, ex presidente de la Agroindustrial La Esperanza (AGROESSA).

En el Club 18 de Diciembre se desarrollarán las charlas “Enfoque Financiero y de Formalización para Emprendedores”, a cargo de la maestra Maribel Lorenzo, directora de la escuela de Administración de la UASD, de 2:00 a 3:00 p.m. y “Cómo motivar a los colaboradores para una mayor y mejor productividad”, por la maestra Ana Jacqueline Ureña, directora de la escuela de Psicología de la Primada de América, de 3:00 a 4:00 p.m. A las 8:00 p.m.se efectuará una actividad cultural.

No obstante, el sábado, desde las 8:00 de la mañana se iniciará un operativo médico y odontológico hasta horas de la tarde, en el Liceo “Andrés Féliz Bello”, mientras que en el citado Club, serán dictadas las charlas “Cuidado Bucal y Técnicas de Cepillado para niños y adultos”, por la doctora Yanina Frías, de 8:00 a 9:00 a.m., y “Cómo ser proveedor del Estado y procedimiento para licitar e impugnar”, por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Estado, a cargo de la licenciada Daiana Gore, de 10:00 a.m. a 12:00 del mediodía. Para finalizar la jornada, la licenciada Arabelis Mejía Lebrón disertará de 2:30 a 3:30 de la tarde.

Para esta jornada colaboraron la instituciones siguientes: El Centro Universitario UASD Barahona, Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE), la Alcaldía de Polo, Cooperativa de Productores de Café Orgánico de Polo y la Gobernación de Barahona.