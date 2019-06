Dante Cucurullo y la Orquesta Sinfónica, una simbiosis lujosa

La magia de los “Clásicos dominicanos del siglo XX” brilló en la sala “Carlos Piantini” del Teatro Nacional “Eduardo Brito”, con una perfecta simbiosis musical de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) y la dirección del maestro Dante Cucurullo.



Cucurullo, quien ha trabajado junto a un equipo de profesionales en el rescate de obras que han sido grabadas para su preservación (bajo los lineamientos del presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo -Refidomsa PDV-, Félix Jiménez), dirigió magistralmente a la OSN, que interpretó títulos de los compositores Luis Emilio Mena, Enrique Mejía Arredondo, Luis Rivera; Julio Alberto Hernández; Ramón Díaz Freeman; Juan Francisco García y de Aura Marina.

El concierto de la Refidomsa PDV abrió con la suite “Recuerdos de infancia”, de Luis Eduardo Mena (1895-1964), con un popurrí de las composiciones “En un jardín florido”, “La calle ancha”, “El farolero de La Puerta del Sol”, “Doña Ana”, “La viudita del Conde Laurel”, “Mambrú se fue a la guerra” y “Duérmete niñito”.

Otra pieza del maestro Mena que forma parte del programa fue “Tschaikowskyana para violín y orquesta”, que tuvo como solista el violinista Ramsés Cid quien se llevó los aplausos del público.

De igual modo merece una mención especial el joven flautista Víctor Hernández, quien hizo galas de su capacidad interpretativa. Continuó con la obra de Enrique Mejía Arredondo (1901-1951). El concierto de la OSN, con el maestro Cucurullo como director invitado, incluyó “Sinfonía en La mayor: Homenaje a Francisco del Rosario Sánchez”.

Del maestro Luis Rivera (1901-1986) la Sinfónica tocó “Rapsodia Dominicana No. 1 para piano y orquesta”, con Elioenai Medina como solista (piano). Medina recibió la aprobación del público que abarrotó la sala.

Luego del intermedio, fue el turno para las piezas de don Julio Alberto Hernández (1900-1999), “Tres danzas criollas”, y de Ramón Díaz Freeman (1901-1976), “Elegía para flauta y orquesta”, con Víctor Hernández como solista (flauta).

En la parte final de los clásicos, el público disfrutó de la “Sinfonía No. 1 Quisqueyana (I. Agagio – Allegro non troppo in tempo di merengue. II Andante a la Mediatuna. III. Rondó Allegro Giubiloso), de Juan Francisco García (1892-1974). La puesta en escena formó parte del programa cultural que desarrolla la institución que dirige Félix Jiménez a través de la Fundación Refidomsa.

Producirán disco con este concierto

Previo a la gala, Félix Jiménez, presidente de Refidomsa, hizo un resumen de la labor de rescate de la música dominicana que están desarrollando, y agradeció el apoyo de todos los profesionales que le acompañan en el proyecto. De igual modo, elogió a los integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional y al maestro Dante Cucurullo. El concierto fue grabado en video y audio para la edición de un material discográfico.