“Después que un legislador se vende no vale un chele en su comunidad”

Afirma que no hay votos para la reforma; además plantea redefinir el currículo y la formación docente

La presidente de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Josefa Castillo, consideró que la calidad educativa está muy por debajo de los países de la región, por lo que se deben redefinir los propósitos a través del currículo y los recursos destinados para Educación. La diputada por el Partido Revolucionario Moderno afirmó que la modificación constitucional no va a pasar, simplemente porque no tienen los votos y un reflejo de ello es la militarización del Congreso Nacional. “No lo tienen y por eso quieren comprar voluntades de legisladores, que vayan a comprar a otra parte porque en el PRM no van a encontrar esa venta… después de que un legislador se vende ya no vale un chele, no vale nada en su comunidad”

¿Cuáles son las preocupaciones que tiene respecto a su comunidad?

Soy diputada desde el 2006 en la circunscripción 3 de Santo Domingo, eso incluye desde Guerra,San isidro, Boca Chica, Invivienda, colindando con los bancos de arena en San Pedro. Esta es la circunscripción más accidentada, más grande y más pobre. No se corresponde, porque tenemos, principalmente en Boca Chica, el “triángulo de oro de las Américas”, la Zona Multimodal Caucedo, el ITLA, el Aeropuerto, un gran crecimiento económico que no es proporcional. Los niveles de empleo no satisfacen a nuestros munícipes y muchos ninis.

¿Cómo evalúa la situación política?

La militarización y el estado de sitio que ha colocado el presidente Medina alrededor y dentro del Congreso, y digo dentro porque aquí el miércoles hubo perros y militares con armas largas dentro del Congreso, violentándonos nuestros derechos fundamentales y el Estado Social de derecho, que es un precedente que ha establecido este Gobierno que habla mal de la imagen del Presidente que da muestra de intolerancia, autoritarismo. Este estado de sitio lo que refleja es la desesperación porque no tienen los votos para pasar la reforma.

¿Entiende usted que no pasaría una reforma constitucional?

La modificación de la Constitución para fines de una repostulación presidencial no va a pasar. Han hecho un descrédito mediático con legisladores del PRM para debilitar su imagen. ¿Si tienen los votos por qué no la someten? Somos 222 legisladores de los que no estamos de acuerdo somos 102 y ellos tienen 120 y se pasa con 149. No lo tienen y por eso quieren hacer de todo e incluso comprar voluntades de legisladores con recursos del Estado. Independientemente de que en el pasado ha ocurrido, lo vimos en la reforma pasada. ¡Que vayan a comprar a otra parte porque en el PRM no van a encontrar venta! Cada legislador es un representante de su comunidad y después de que un legislador se vende, por lo que sea, no vale un chele, no vale nada en su comunidad y a partir de ahí lo ven como un traidor. Ese es un lastre que nunca se le quita. Hay diputados todavía del proceso pasado que se sienta en lugares y la gente se le quita, dejan el limpio.

¿Cómo van los estudios del proyecto que elimina el cobro de las reinscripciones en los colegios privados?

Ese proyecto está de estudio en la comisión bajo la responsabilidad del vicepresidente de la misma, el diputado Juan Suazo. Al inicio cuando Amado Díaz me comentó del proyecto yo me inhibí de sus estudios, porque soy propietaria de un colegio privado y por ética me inhibí.

¿Cómo evalúa la calidad educativa dominicana?

Está muy por debajo de los países de la región, hablando de resultados, porque el Gobierno se ha dedicado a construir escuelas sin supervisión ni evaluación de donde estará ubicada, porque un “compañero” tiene un terreno y se lo compran sin evaluar la pertinencia y la construcciones sin supervisión por eso vemos que hasta con un temblorcito las paredes colapsan y eso es un peligro. Hablan de educación digital, bonito para títulos, pero hablemos de realidades. En términos educativos hay que redefinir los propósitos y es a través del currículo y los recursos destinados.

¿Cree que ha sido bien aplicado el 4% en Educación?

No. Ese 4% tiene que tener una aplicación efectiva: primer enfoque, formación de los maestros, apoyo logístico, instalación de programas funcionales para la tanda extendida. Evaluar la alimentación de la tanda extendida, una alimentación basada en carbohidratos, así como la calidad de lo que se está ingiriendo. También tenemos que ser garantes de la salud emocional de nuestros niños.

¿En qué sentido?

El nivel de abuso y de acoso que se dan en las escuelas y el nivel de violencia que se refleja. Pero además tenemos la problemática de que en las escuelas, hay maestros pedófilos, acosadores. Cuando se da una situación de acoso en las escuelas lo que hacen es que lo trasladan y a esa comunidad nueva donde va no lo conocen, convirtiendo a esos niños en presa fácil y a esos maestros lo que hay es que sacarlos del sistema.

¿Cuál es su opinión sobre la implementación de la política de género que anunció el Ministerio de Educación?

Cuando se asume el concepto de igualdad y equidad estamos tratando de producir el respeto entre ambos géneros, niños y niñas y el tratamiento entre ambos sin violencia y sin sentirse superior. Uno de los factores de la violencia de género y con esto los feminicidios, es que tenemos que redefinir la educación para que el varón no se sienta propietario de la hembra al sentirse superior. Si se educa en igualdad y en equidad podríamos hasta en los hogares producir armonía, si mamá trabajaba y papá también, enseñar que las responsabilidades son iguales, que los roles no estén definidos excluyentemente. Ahí es donde muchas personas quieren meter el tema de la ideología de género que no es nada a lo que estamos definiendo.

¿Le preocupa las voces de las iglesias y sociedades sobre este tema?

Estoy de acuerdo con la preocupación de los padres y de la Iglesia de que no se puede permitir que a nuestros niños se les eduque en base a una salud mental inadecuada. Los niños crecen y en el crecimiento van definiendo su comportamiento y sus relaciones interpersonales. Pero mientras estos se están formando no se le debe decir que puede ser hembra o varón, esto no se debe enseñar en las escuelas. Ellos crecen y luego de adulto deciden, pero a los niños en las escuelas no se debe de invadir su privacidad y su desarrollo libre y sano, bombardeándole programas dirigidos hacia reorientar la sexualidad del niño.

¿Pero es esto lo que el Ministerio de Educación iría a implementar?

No. Lo que el Ministerio de Educación está haciendo en esa orden departamental definir las políticas públicas en los programas para la equidad de género en las escuelas. Todos los sectores de la sociedad serán consultados, por lo que es una oportunidad para las iglesias.

¿Favorece la resolución que manda a cumplir una ley para que la Biblia se lea en las escuelas?

El Ministro de Educación dijo que no iban a aplicar la Ley 44-00, resulta que sería una violación constitucional si el ministro no lo hace, y no es verdad que esta ley sea violatoria de la Constitución. Los padres que no quieran que sus hijos sean instruidos en ese sentido, tienen la libertad porque la Ley les da la facultad a los padres a negarse y los maestros deben cumplirlo.

Concurso oposición

No tengo confianza en esa evaluación ,porque las influencias políticas siempre están y los nombres muchas veces tienen un empujoncito”.