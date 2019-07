Al Horford no irá al Mundial de China

Al Horford anunció ayer su decisión de no jugar con la selección dominicana de baloncesto en el próximo Mundial, que se celebrará en China del 31 de agosto al 15 de septiembre.



La razón principal esgrimida por el estelar criollo en la NBA para ausentarse de la importante cita fue su reciente acuerdo logrado con los 76ers de Filadelfia, que le dieron un pacto por cuatro campañas y 109 millones de dólares, de los cuales, según varios reportes, 97 son garantizados.

“Quiero informarle a todos mis seguidores que debido a mi cambio de equipo y responsabilidades con la nueva organización, se me hace difícil comprometer el tiempo para hacer el trabajo, no estaré participando este año con la selección nacional. Ha sido una decisión muy difícil para mí no jugar, porque siempre ha sido un anhelo mío participar en un Mundial”, escribió Horford, de 33 años, en sus diferentes cuentas de redes sociales.

Francisco García responde

De su lado, Francisco García, gerente general de la selección dominicana de baloncesto, lamentó la decisión de Horford.

“Es una pena, porque la verdad es que contábamos con él y teníamos la esperanza de que jugara”, indicó García mediante un comunicado enviado ayer por el departamento de prensa de la selección. “Tenemos material para competir y eso es lo que haremos. Nosotros clasificamos en buena lid en nuestro grupo y daremos lo mejor que tenemos”, agregó.

García explicó que se tuvo la confianza de que Horford jugaría cuando se reunió con él a principios de abril en Miami, en un encuentro en el que también participaron el dirigente Néstor “Che” García y su asistente Melvyn López.

“Cuando lo vimos aquella vez las posibilidades parecían buenas, pero obviamente su cambio de equipo en la NBA influyó en su decisión”, explicó Francisco García.

Confía en el papel que hará el dirigente

García, miembro estelar de la selección nacional por muchos años, también señaló que el equipo mantiene su preparación para hacer el mejor papel posible y resaltó la capacidad del “Che” García de elevar el nivel de sus jugadores. “Néstor es un estratega que sabe sacar lo mejor de cada jugador y eso es lo que vamos a necesitar de él. Estamos seguros de que lo va a hacer”, apuntó.