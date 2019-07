Se produce incidente entre Johnny Ventura y agentes policiales frente al Congreso

Al mediodía de este martes se originó un incidente entre miembros de la Policía Nacional y Johnny Ventura acompañado de varios artistas plásticos, cuando se disponían a manifestarse en contra de la reforma constitucional en las inmediaciones del Congreso Nacional.

El encontronazo se produjo cuando miembros de la Policía impidieron el paso a varios artistas plásticos que pretendían pintar un mural en la acera del Palacio Municipal, donde se están recolectando las firmas contra la reforma constitucional.

“El incidente que tenemos aquí es muy sencillo: artistas plásticos vienen a pintar un mural y ellos lo impiden, yo le estoy diciendo al comandante que me diga cuál es el artículo de la Constitución o de la Ley que impiden que ellos puedan pintar un mural”, expresó Ventura quien es miembro de la coalición den Defensa de la Constitución. “Pero él no tiene respuesta, él tiene órdenes superiores de que ellos no pueden entrar, y yo estoy diciendo que posiblemente esto sea lo último que yo haga en mi vida, pero ellos van a entrar”, manifestó a la prensa que cubre las incidencias.

La Policía expresaba que no podían dejar pasar a los artistas plásticos alegando que ellos no tenían un permiso para ello. “Las instrucciones que hay es que se lo soliciten al Ayuntamiento, e inmediatamente se les dejará pasar”, respondió uno de los uniformados a Ventura que estaba acompañado del abogado Namphy Rodríguez.

Rodríguez exigió que se permita a los artistas expresarse libremente contra el momento que está viviendo el país.

“Los ciudadanos tienen derecho a protestar y expresarse, sin permiso previo de la autoridad. Condicionar que los ciudadanos pidan permiso a la autoridad, es una violación al principio fundamental del derecho de manifestación de opinión y el derecho de opinión de los ciudadanos. Lo fundamental de esto aquí es que los todos los ciudadanos, sin distinguir entre empresarios, políticos, legisladores, tienen derecho a manifestarse en esta explanada sin permiso de las autoridades y se está violando ese derecho en el sentido de que se está pidiendo permiso de la autoridad para que los artistas se expresen”, dijo.

La Coalición para la Defensa de la Constitución y la Democracia recoge firmas contra una posible reforma constitucional desde este lunes en el campamento instalado en las inmediaciones del Congreso Nacional, donde se mantendrá durante esta semana y, probablemente, la próxima.