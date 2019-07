Luis Abinader advierte irá a las calles si someten proyecto de reforma

El precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, advirtió este viernes que si por cualquiera de las cámaras legislativa se introduce el proyecto de reforma constitucional, irá a las calles.

“Escuchen bien, si por algunas de esas cámaras llega el proyecto de reforma constitucional vamos a ir a las calles de la República Dominicana”, dijo Abinader.

Advirtió al presidente de la República, Danilo Medina, que “no ordene atacar a la Constitución y al orden democrático”, ya que esto “provocaría una dictadura y pisotearía a la población dominicana”.

Al llegar a las inmediaciones del Congreso Nacional, tras encabezar una manifestación en defensa de la Carta Magna, el líder del PRM apuntó que del respeto a la Constitución depende la estabilidad del país para avanzar en el orden social, económico e institucional.

Dijo que “los dominicanos que desean vivir en paz, con seguridad, oportunidades de empleo, salud tener servicios básicos, y todo lo que le ha negado el modelo de gobierno de la cúpula peledeísta, seguirán en las calles, enfrentando a quienes pisotean la Constitución”.

Abinader afirmó que el país no merece que se ponga en juego la gobernabilidad “por una reelección que nadie quiere”.

Expresó que “la ambición desmedida de poder tiene postrados a varios países latinoamericanos, arrastrados al caos y la inestabilidad. Los dominicanos no merecemos que el abuso de poder y la prepotencia nos conduzcan al colapso institucional”.

Llamó a los congresistas a no aprobar el proyecto. “honorables congresista no obedezcan esa orden, la historia reservará ingrata memoria para todos aquellos congresistas que no escuchen este mensaje. La vergüenza las acompañará durante generaciones”.

Aseguró que ese no será el destino de los legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Señaló que los policías y soldados que mantienen custodiados el Congreso Nacional son una fuerte evidencia de lo que se espera si no se actúa ya. “Así comienzan las dictaduras, lo sabemos por experiencia propia porque ya lo hemos vivido en nuestra historia dominicana”.

Dijo que no tiene miedo a enfrentar a cualquiera de los dos líderes del Partido de la Liberación Dominicana en las próximas elecciones y afirmó que a cualquiera de los dos le va a propinar una derrota histórica.

Abinader sostuvo que el Partido de la Liberación Dominicana ha hecho una tradición del continuismo.

La manifestación, que partió desde la Avenida de la Salud con avenida Jiménez Moya, y con dirección a la sede legislativa, contó con la participación de miembros de partidos como Alianza por la Democracia, Frente Amplio, Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), así como con miembros de organizaciones cívicas como Bien Común y Marcha Verde.

Marcos Rodríguez y Darli Leocadio