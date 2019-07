Pacquiao sale como favorito esta noche ante Keith Thurman

La experiencia “no se improvisa”. Es lo que deberá poner en práctica el legendario boxeador filipino Manny Pacquiao cuando hoy suba al cuadrilátero para contender con el estadounidense Keith Thurman quien es considerado un sólido peleador, invicto (29-0) y de 30 años de edad.



Pacquiao, quien tiene la edad que lo marca como “boxeador viejo” ((40 años), sabe que está obligado a poner todo su empeño en no caer ante Thurman quien insiste en que “mandará al retiro” a quien ya lleva 24 años trabajando con rotundos éxitos en los ensogados y es el único púgil (en la maravillosa historia del boxeo) ganador de ocho coronas mundiales en otras tantas categorías.

El peleador de las Filipinas, con registro profesional de 61 victorias con apenas siete fracasos (ha ganado 39 peleas por nocaut y tiene dos empates), arriesgará su corona regular del peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Pero el combate será por la unificación welter, de la propia AMB, en razón de que Thurman es el dueño del mismo cinturón.

Thurman es “Súper campeón mundial welter”, según el bautismo dado por el ejecutivo de la AMB.

Prometió derrumbarlo

El boxeador estadounidense, haciendo “galas” de su encendido léxico, ha declarado -con voz firme y categórica- que va a noquear a Pacquiao.

Hasta hace una semana los expertos daban como “claro favorito” a Thurman, pero en solo días ese mismo grupo de especialistas ha cambiado de opinión y al momento de escribirse esta crónica dice que “es Pacquiao, ahora, el favorito por margen de 2-1.

Freddy Roach, quien ha estado al lado de Pacquiao -como entrenador- por más de 15 años- también es categórico… hasta ha dicho que su pupilo “ganará por nocaut en el noveno round”.

Los dos boxeadores, en la ceremonia del pesaje, no tuvieron problemas para marcar las libras que certifica el combate para la división welter. Ambos pesaron igual: 146.5 libras por lo que la Comisión Atlética de Las Vegas oficializó la pelea que será en la arena del monumental hotel MGM.

Ya no habrá más palabras, ni se escucharán las vocinglerías del señor Thurman de que “voy a retirar a esta leyenda del boxeo llamado Manny Pacquiao”. De su lado Pacquiao, en sus últimas declaraciones a la prensa, dijo que está consciente de que va a enfrentar a un rival diez años menor que él, “pero encima del ring yo no tendré cuarenta años porque me siento en plenas condiciones físicas y con mucha hambre de ganar”.

Gane o pierda, Pacquiao seguirá en el boxeo

El pasado martes “se coló” la noticia de que Pacquiao gane o pierda ante Thurman, no abandonará el boxeo profesional. Y es que hace tres semanas se informó que el legendario boxeador filipino incluso ya tiene firmada una pelea con el británico Amir Khan. Y hay hasta fecha: se habla del ocho de noviembre. El escenario de ese posible combate será un coliseo de Arabia Saudita, según publicó la prestigiosa cadena deportiva ESPN.