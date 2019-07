{Video}:Liro Shaq no grabará tema con Bulin; advierte a Restitiyo que se buscará un problema

Conflicto.- El intérprete de música urbana Liro Shaq, El Sofoque, anunció que ya no grabará el tema “Me voy” con su colega Bulin 47 porque a su juicio se está codeando con “algunas personas que les van a trazar su carrera”.

Al hacer referencia sobre esas personas, el artista se refirió al productor discográfico Restituyo, quien según dijo se quiere apropiar de tema y del video para colocarlo el canal de YouTube y álbum de Bulin sin él haber aportado nada.

“Yo le pregunto que si fue él que grabó el tema o si fue él que se mató planeando la idea, o si fue él duró desde las 2:00 de la mañana hasta las 7:00 de la mañana en un estudio, solamente yo quiero saber eso”, apuntó el intérprete de “Que vaina eh” y “Me tiene dema”, entre otros en un video que colgó en Instagram.

Aclaró que no tiene nada en contra del artista que hizo popular el tema “7 pollos” por “es su loco y lo ama mucho”.

Liro Shaq le advirtió a Restituyo que si continúa con esa práctica egoísta de “querer buscarse todo, se va a buscar un caso, un problema”.

“Donde quiera que tú me veas, manito, ni me saludes y no hables conmigo, para que tú estés claro. Si tú quieres ni me mires”, le exhortó al empresario artístico.