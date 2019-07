“Stand Viejos” tendrá segunda función el próximo 2 de agosto

Jochy Santos, Cuquín Victoria y Felipe Polanco “Boruga”, regresan a Escenario 360

Humor. El éxito en las ventas de taquilla y la gran demanda del público que no quiere perderse el show “Stand Viejos”, provocó que se abriera una segunda función para el próximo dos de agosto en Escenario 360 a las 9:00 de la noche, así lo comunicó el productor Ramses Peralta. La primera función, que se realizará este próximo viernes está ‘sold out’ desde el pasado fin de semana.

Jochy Santos, Cuquín Victoria y Felipe Polanco “Boruga”, tendrán una noche más para robar las carcajadas de un público fiel y ávido de buen humor, que con esta segunda función demuestra que la calidad prevalece. El joven humorista Jefferson Reina, tendrá a su cargo la apertura de este show que contará con la dirección musical de Samuel Mejía.

“La verdad es que no sorprende que el público haya provocado que se abriera otra función. Donde estén estos tres pilares del humor, no se puede esperar menos de ahí, y me complace muchísimo ver que todavía la gente sigue valorando lo bueno”, expresó Peralta.

Las boletas están de ventas en Uepa Tickets, Supermercados Nacional, Jumbo y Escenario 360 con un precio de RD$2,200 VIP y RD$1,650 General.