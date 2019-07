SANTO DOMINGO.- El ministro de Agricultura, Osmar Benítez, reiteró que está de acuerdo con el aumento que le pide el sector ganadero nacional a las empresas lácteas que le compran la leche, pero advirtió que la revisión –basada en un análisis que hizo un equipo económico de la institución- determinó que el precio no puede llevarse a los niveles que se está exigiendo.

“Lo que ese estudio nos arrojó es que el precio debería llevarse a 26.60 pesos, y no a 30 como piden los ganaderos”, dijo Benítez, en un encuentro con la prensa, poco después de concluida la marcha de los productores de leche, que luego de un recorrido desde la Ciudad Ganadera se instaló frente a la sede del Ministerio de Agricultura.

Aseguró que ese análisis ha sido entregado a los ganaderos y a las plantas procesadoras.

“Los ganaderos apoyaron eso. Pero apoyamos eso mientras tanto la meta llegara a los 30 pesos, sustentado en un plan”, apuntó.

“Quiero que la prensa esté consciente de algo: El país tiene una constitución y un Estado que es un Estado social, democrático y de derecho y el Gobierno no puede imponerle de forma dictatorial a la industria un precio de un producto. Estamos en una economía abierta. No estamos en un país comunista donde un gobierno puede decir a cómo se va a vender un producto. No. Eso no es así. Nosotros facilitamos un diálogo, hablamos con la industria y ellos luego de hacer un análisis sobre su estructura de costo accedieron a aumentar un peso por cada litro de leche, y no seis pesos. Ellos dicen que si suben más de ahí se exponen a la quiebra y si quiebra la industria, nadie va a comprar la leche que nosotros desde el Gobierno estamos comprando. Yo no puedo obligar la industria”, planteó Benítez.

Decenas de ganaderos participaron este miércoles en la marcha-caravana que partió desde el recinto de la Ciudad Ganadera, en la parte frontal de la Asociación Dominicana de Productores de Leche (APROLECHE) hasta la sede principal del Ministerio de Agricultura, en el sector Los Jardines del Sur, en reclamo de que el precio del litro de leche en finca sea aumentado de RD$23.50 a RD$30.

Decenas de agentes policiales vigilaron de cerca la manifestación cuyos participantes, portando pancartas con leyendas alusivas a sus reclamos, se congregaron en los alrededores del Ministerio de Agricultura.

El presidente de APROLECHE, Eric Rivero, leyó un documento titulado Mensaje a la Conciencia Nacional, dirigido al Presidente de la República, a la clase ganadera nacional, al sector productivo y a la opinión pública, en el que plantean que “ante la parcialidad del ministro Osmar Benítez, el cual se ha descalificado como mediador, solicitamos formalmente la intervención del Presidente Danilo Medina”.

Pasado el mediodía, una comisión de los ganaderos fue recibida, fuera del recinto de Agricultura, por el viceministro Juan José Espinal y Eladio Contreras, asistente del ministro Osmar Benítez, a quienes entregaron el documento. En todo momento los dirigentes ganaderos se negaron a acceder hasta las oficinas del ministro Osmar Benítez, aunque se le insistió por largo rato. “Que salga él hasta acá”, insistían los manifestantes.

Sostuvieron que la solicitud la hacen a los fines de que el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE), institución llamada por Ley 180-01 a reglamentar la industria y deliberar sobre los problemas del sector lechero nacional, establezca mediante resolución, un ajuste al precio del litro de leche grado A en finca a $30 pesos por litro, “dado que es la única garantía de recuperar la rentabilidad del sector lechero nacional”.