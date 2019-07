Aún no hay acuerdo sobre el precio leche

El sector ganaderodominicano se mantiene a la espera de lograr que las industrias lecheras eleven el precio del litro que compran en finca, luego de que las últimas acciones impulsadas para alcanzarlo terminaran sin resultados.



Hasta ahora las partes no han alcanzado acuerdo y se espera que este jueves los dirigentes de la Asociación de Productores de Leche (Aproleche) acudan a una convocatoria que les hizo el Ministerio de Agricultura, institución que está mediando entre las plantas procesadoras y los ganaderos.

El pasado día 24 de mes, productores de leche de distintas regiones del país marcharon hasta la sede de Agricultura, cumpliendo con la amenaza que habían hecho en la víspera, de que llevarían sus reclamos a un nivel más elevado. Los ganaderos reclaman que las industrias suban de RD$23.50 a RD$30 el precio que ofertan por litro y ese reclamo lo hacen por intermediación del ministro de Agricultura, Osmar Benítez.

El funcionario ha dejado claro que -si bien favorece el alza que pide el sector ganadero a las empresas lácteas- la revisión que hizo un equipo económico del Ministerio determinó que el precio no puede llevarse a los niveles que exigen, porque hacerlo afectaría al consumidor final. “Yo no voy a poner en peligro el alimento de los pobres.Yo no vine al Ministerio a eso”, ha dicho en varias ocasiones. Y ha agregado: “Lo que ese estudio nos indicó es que el precio debería llevarse a 26.60 pesos, y no a 30 como piden los ganaderos. Aunque Osmar Benítez ha citado en varias ocasiones el estudio y los 26.60 pesos a los que podría autorizar que los industriales compren la leche, concretamente no ha habido acuerdo sobre eso y el precio sigue siendo mismo hasta ahora (23.50 pesos por litro, en el caso de la leche grado A. Y un monto menor para la leche de un nivel inferior, que va desde 14 hasta los 18 pesos). Eric Rivero dijo ayer a elCaribe que “el ministro nos convocó para el jueves y hay que esperar que llegue ese día y esa reunión para ver qué ocurrirá y qué saldrá de ahí”.

A la cifra que buscan acercarse los ganaderos es a los 60 centavos de dólar a que estaba el litro hace siete años en finca (30 pesos). “Hoy está a 48 centavos de dólar el litro. Hemos hecho la contrapropuesta a eso que plantea el ministro, de que semestralmente se fuera ajustando el precio para facilitar la negociación, hasta terminar en junio de 2021, con el número global al que aspiramos”, explicó Rivero a elCaribe. La lucha entre los productores de leche y el gobierno no es nueva. Viene de lejos, y un punto que a menudo la enciende tiene que ver con las importaciones de productos lácteos. El gobierno dice que cumple con las cuotas establecidas en el Acuerdo de libre Comercio con EE.UU y Centroamérica; los productores dicen que la cantidad es mayor.

Los ganaderos piden se haga lo que la ley permite

Aproleche pide que el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, institución llamada por Ley 180-01 a reglamentar la industria y deliberar sobre los problemas del sector, establezca por resolución, un ajuste al precio del litro de leche grado A en finca a 30 pesos, “dado que es la única garantía de recuperar la rentabilidad de los ganaderos.