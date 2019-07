“No habrá sorpresas y se cumplirá la alternabilidad”

Dice que de no cumplir el acuerdo se mandaría una mala señal; Leonel será el candidato de los peledeístas

El expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, al término de este periodo legislativo, no aspirará a otro cargo de elección popular. Tras cuatro periodos seguidos como diputado por Santo Domingo Norte, desde el 2002, y haber ocupado todas las posiciones allí, siente que es hora de pasar la página. Maldonado, que ocupó la presidencia de la Cámara fruto del acuerdo de la alternabilidad del Partido de la Liberación Dominicana, está confiado que seguirá cumpliéndose y que a partir del 16 de agosto, Demóstenes Martínez asumirá la presidencia. Para el legislador, cualquier nuevo acuerdo que pueda hacer la cúpula del PLD, esta posición no estaría incluida porque “ya tiene dueño”. Maldonado es un optimista de la unidad de esa organización política y considera, que pasada las primarias de octubre, todos los aspirantes pasarán a apoyar a Leonel Fernández para trabajar en su proyecto presidencial y ganar las elecciones del 2020.

¿Cuál ha sido su trayectoria en la Cámara de Diputados?

Me hice diputado por primera vez en el 2002.Hemos tenido una carrera en el Congreso activa, ya tengo 17 años, cuatro periodos seguidos, y en la Cámara hemos ocupado todas las posiciones desde presidente de comisiones, vocero de la bancada del PLD, hasta concluir con la presidencia en el 2017-2018.

¿Cuáles razones lo motivaron a no aspirar a otro cargo electivo?

Siento que ya di lo que tenía que dar en la Cámara. Mi espacio en ese escenario ha concluido. Le debo mucho, porque aprendí durante estos años en las diferentes funciones que ocupé. En el momento estoy dedicado a la campaña del presidente Fernández y no quiero detener ni un solo segundo de mi tiempo en otra cosa. Entiendo que el país debe tener al presidente Fernández otra vez. Además, en mi vida privada tengo asuntos que atender. Los trabajos legislativos exigen mucho tiempo y de ti. Se trabaja no solo en el Congreso, comisiones y las sesiones, si no que se trabaja en la casa con la parte de representación que requiere un constante contacto con la comunidad que te eligió. Tu casa se convierte en la oficina y no se pueden cerrar las puertas.

Pese a lo que señala, la carrera legislativa goza de poco crédito. ¿A qué usted cree que se deba?

La imagen está muy deteriorada. Cada día que pasa la gente entiende que el que está ahí o se la va a buscar o que aprueban proyectos a cambio de algo y esa no es la verdad. La mayoría son personas buenas que no andan con ese concepto mercantilista, personas que dedican la mayor parte de su vida a legislar que muchas veces no es bien valorada por la población por malos ejemplos que han dado otros. Esa mala imagen también ha influido en mi decisión de no aspirar más. Pese a ello hay que seguir apostando y trabajando. Nosotros desde la presidencia, hicimos un gran esfuerzo en cambiar esa imagen, acercar la Cámara a la ciudadanía a través de los foros ciudadanos, llevándole a la comunidad sus representantes para escuchar sus necesidades y sus propuestas. Fruto de ello se han aprobado leyes y resoluciones.

¿Cómo evalúa la nueva generación de legisladores?

La implementación del voto preferencial trajo consigo una popularización de la membresía del Congreso. Los partidos perdieron el “señalar” a sus profesionales, en termino político. Muchas veces había políticos muy preparados, que podían ir a defender la posición partidaria con un concepto más amplio, pero requería de una lista cerrada porque en ocasiones esas personas no gozaban del nivel de popularidad o de activismo en la sociedad. Luego del voto preferencial la participación es más amplia, ahora hay de todo y están “todos los sectores representados”. Lo más nefasto de esto, es que no entra el mejor, sino el que más puede. Aunque yo soy expresión del voto preferencial, que quizás sin él nunca hubiera llegado a la Cámara porque no era parte de la cúpula de mi partido, entiendo que tiene cosas negativas como esta, que impide que los políticos formados puedan acceder a esa posición.

¿Cree que dada la coyuntura actual se cumpla la alternabilidad?

La coyuntura no debe determinar el cumplimiento de un acuerdo. Al compañero Demóstenes hay que honrarlo. Confío en eso, de no hacerlo se mandaría una mala señal. Ese fue un acuerdo suscrito por el comité político y ratificado en una reunión donde yo participé. Ahora lo que hay que hacer es cumplir esa tarea, porque en definitiva, de lo que se trata es de darle la presidencia a un peledeísta. ¿Qué peligro hay? Ninguno. ¿Qué va a pasar en una presidencia de Demóstenes? Seguir apostando que los proyectos positivos del país sean apoyados como pasó en mi presidencia. ¿Acaso desde nuestra presidencia algún proyecto del Ejecutivo fue engavetado, bombardeado? La Ley de Partidos, por ejemplo, no estuve de acuerdo con ello y podíamos como presidente, engavetarla y no ocurrió así. Demóstenes es un hombre de luces que ha sido de gran provecho para el país. ¿Por qué castrarle esta aspiración que está comprometida? Al final de la jornada no habrá ninguna sorpresa y él será el presidente.

¿Cómo evalúa la alternabilidad que implementó el PLD?

Nuestro Comité Político determinó un sistema para elegir los presidentes de la cámara en este cuatrienio. Sistema en el cual, si yo hubiera tenido la experiencia que me dio la Cámara, cuando me ofertaron la posición hubiese rechazado. En un año por más cosas que tú quieras hacer, bien no te estás sentando cuando tienes que pararte para entregar… pero hay un acuerdo y en ese acuerdo yo fui beneficiado y le agradezco profundamente al presidente Medina y el presidente Fernández, al Comité Político, pero los acuerdos son para cumplirlos y ahora vamos a hacer más acuerdos. El PLD está en una contienda interna y necesariamente debe concluir con un gran acuerdo, no importa quién sea el candidato.

¿Dentro de todos estos acuerdos usted no cree que esté la Cámara?

Es que no puede ir a manos de nadie, porque eso ya tiene dueño.

Peledeístas señalan que las heridas que quedaron luego de la lucha en contra de la reforma son incurables.

Pero de qué estamos hablando. ¿Decir que no queremos una modificación constitucional creó una herida? ¿Plantear que la Constitución se respete, creó una herida? ¿Decir que el país debe transitar por el camino de la institucionalidad democrática, es crear una herida? No hay tal herida. Hay desavenencias, puntos de vistas encontrados, planteamientos que compañeros del Gobierno no comparten y viceversa y eso es natural en la vida democrática. Esos que están presagiando división y que dicen que las llagas son incurables quiero decirles que para todo hay cura. El PLD se va a unificar y juntos vamos a ir al proceso del 2020 y vamos a ganar las elecciones.

Los precandidatos danilistas harán un gran frente para enfrentar a Fernández en las primarias

Se pueden juntar todos y ganaremos 80/20, pero después de que cuenten los votos el 6 de octubre estarán al lado de Leonel como un solo hombre. Mis queridos compañeros están mandando un mensaje negativo. Quieren llevar esto como que es un pleito Leonel-Danilo. ! No! Danilo no es candidato, es el presidente de la República, que puede tener su simpatía como la tuvo Leonel en su época con el mismo Danilo. En el 2012 y en el 2016 Leonel hizo todo lo que tenía que hacer para que Danilo ganara, hasta se encaramó en una patana. Entonces esto pasará igual en este proceso. El presidente Medina hará lo propio, apoyará a Leonel para ser presidente después de las primarias.

