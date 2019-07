Ser-hacer (2 de 4)

“Lo que soy es periodista”, respondía en el pasado, ante cualquier oferta o posibilidad productiva no relacionada con el que era mi campo profesional original. No tenía consciencia sobre la diferencia entre ser y hacer y así me cerraba, temerosa, a nuevas oportunidades. Es este el supuesto humano automático: “como tal o cual cosa (periodista, médico, educador, ingeniero, arquitecto, empresario, artista, etc.) eso “soy” y no “serlo” nos desazona, genera negación, rechazo o inmediata auto descalificación. Nos afecta no poder hacer algo al percibirlo como “ser”, y si las circunstancias impiden el hacer considerado “ser”, surge la infelicidad. “Somos”, primero e independientemente de todo nuestro hacer; es fundamental distinguirlo. El hacer es incontrolablemente cambiante; el ser, inmutable e infinitamente creativo.