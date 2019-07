Polémica en México por dar doctorado honoris causa a la peruana Laura Bozzo

La presentadora, quien es famosa en México por el programa “Laura en América”, exhibió en sus redes sociales imágenes del reconocimiento, en las que aparece muy contenta.

El evento fue presidido por diversas autoridades, entre ellos Roberto Antonio Vilaseñor Aceves, presidente del Claustro Académico Universitario y del Instituto Nacional de Estudios de Derecho Social de México.

Pese a que el acto se llevó a cabo en las instalaciones del Congreso, el organismo afirmó que la entrega del reconocimiento no fue avalado por ellos pues fueron “las instituciones privadas y ajenas al recinto” quienes lo otorgaron, no solo a Bozzo sino a diversas personas.

Entre esas personas estuvieron Eduardo Santillán y Nazario Norberto, diputados en la Ciudad de México por el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un comunicado, el Congreso aseveró que solo prestó el auditorio Benito Juárez “a solicitud expresa de una legisladora, sin conocimiento alguno de los detalles de la ceremonia”.

Es por ello, que aseguró, no avala “ni la entrega ni mantiene vínculo alguno con las instituciones que los conceden”.

Tras la polémica, Bozzo utilizó su cuenta de Twitter para aclarar que el título se lo dio el Claustro Universitario y agradeció al Congreso por la aclaración al respecto.

El doctorado honoris causa es un título honorífico que da una universidad o institución académica a personas eminentes que han destacado en algún ámbito profesional.

Esta no es la primera vez que la peruana, quien radica en México desde 2009, se ha visto involucrada en un escándalo.

En 2013, fue señalada por utilizar un helicóptero del Gobierno del estado de México para recoger unas imágenes que mostró en su programa de televisión para Televisa como supuesta ayuda a los damnificados por el huracán Manuel, que afectó principalmente al Pacífico Mexicano.

Emocionada 😔 no solo por el Doctorado Honoris Causa😀si no también por la medalla Benito Juárez otorgada en el congreso de la C de MX por la defensa de los Derechos de la Mujer, GRACIAS MEXICO♥️dedicado a las mujeres más humildes de mis comedores♥️ pic.twitter.com/0OULJijUjA

— Laura Bozzo (@laurabozzo) July 30, 2019