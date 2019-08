Gonzalo Castillo presenta proyecto político a los empresarios

El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, presentó este miércoles su proyecto político a la cúpula empresarial de la República Dominicana a los que garantizó que está comprometido con la estabilidad económica y el desarrollo del país.

Castillo adelantó a los empresarios parte de los planes y proyectos a desarrollar al llegar al poder el 16 de agosto del 2020.

“Ustedes me conocen y saben que cuando tomo esta decisión lo hago con un solo propósito: garantizar que la senda de crecimiento y desarrollo que hemos alcanzado en los últimos 7 años continúe, se consolide y avance con nuevo impulso”, aseguró el aspirante a la nominación presidencial peledeísta.

“Lo que les presento hoy no es un proyecto al servicio de un hombre, es un hombre al servicio de un proyecto, un proyecto de nación que comenzó en 2012 y que debe seguir”, manifestó Gonzalo Castillo.

Entre sus planes citó su compromiso con la creación de mayor cantidad de empleos, ampliar la capacidad exportadora del país además de continuar ampliando la alianza público y privada y desarrolló de las nuevas tecnologías.

Soy consciente de que los sectores productivos no quieren sobresaltos. Los inversionistas no quieren sorpresas. Los hombres de negocios no quieren improvisación.

“Por eso, si algo quiero que se lleven de este encuentro es que están ante el hombre que les garantiza la confianza, la certeza y la seguridad de que todo lo que nos ha costado tanto esfuerzo conseguir, todo por lo que hemos trabajado en estos años y todo lo que hemos logrado, que es mucho, va a seguir dando sus frutos y va a multiplicarse cada día más” proclamó Castillo, durante el encuentro.

El también miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se mostró confiado que en que ganará con el apoyo mayoritario del PLD para continuar desarrollando la obra el presidente Danilo Medina.