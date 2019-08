Sociólogo denuncia fue cancelado en Educación por críticas a la clase gobernante

Santo Domingo.- El sociólogo dominicano Juan Miguel Pérez denunció ayer martes que fue cancelado del Ministerio de Educación (MINERD) presuntamente por hacer críticas a políticos de la clase gobernante en un programa televisivo.

Juan Miguel Pérez, quien ha desempeñado durante siete años funciones que van desde miembro del Consejo Nacional de Educación hasta director de estudios nacionales del nivel secundario, criticó a través de su cuenta de Twitter que “opinar contra lo que en algún momento son los intereses del poder tiene consecuencias. Se paga caro”.

“Me ha dicho mi jefe inmediato que en el Ministerio de Educación que por órdenes superiores he sido cancelado de mi puesto. De palabra, me informa que la razón es una participación en televisión en la que comento hechos recientes y en la que he hecho críticas a la clase política gobernante”, manifestó Pérez.

El también profesor universitario dijo que si disentir es un principio de democracia, “¿cómo justifica el Ministerio de Educación una acción como esta?

Se preguntó, además, “¿pretende el Ministerio de Educación instaurar un pensamiento único al que sus técnicos deben plegarse? ¿Qué se supone que haga por ocupar puestos como estos? ¿Alquilar por un tiempo mis criterios?, ¿asumir el trabajo como un favor que implica callar opiniones?, ¿Cuál es entonces el criterio con que se forma a los niños, niñas y adolescentes que asisten a la escuela pública”.

El estudioso de la sociedad indicó que más que un puesto o un salario, le preocupa más las respuestas a sus inquietudes tras la cancelación.

Pérez destacó que es egresado del Instituto de Estudios Políticos de París, de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, y de la Universidad de Columbia, Nueva York.

La denuncia del sociólogo Pérez ha generado cientos de reacciones a favor y en contra a través de las redes sociales. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Educación no se han pronunciado al respecto.

Texto íntegro colgado por Pérez: