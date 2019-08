Educación segura que no hubo manipulación en resultados de concurso de oposición docente

El Ministerio de Educación desmintió este viernes que haya introducido algún tipo de variación en las calificaciones de la primera fase del concurso de oposición docente como denunció esta semana la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

En rueda de prensa, el director de Gabinete de la institución, Henry Santos, dijo que esas calificaciones fueron establecidas de común acuerdo con el gremio magisterial y aseguró que no fueron tocadas por ningún actor o funcionario del Ministerio ya que están encriptadas en una base de datos, custodiada con la seguridad que amerita.

Santos advirtió que los resultados del concurso son inalterables y serán respetados en todas sus partes y que de momento, no se contempla la detención temporal del concurso con fines de auditoría como solicitó la ADP.

“Le damos seguridad al país de la transparencia y la integridad de este proceso. El Minerd garantiza al país, a todos los participantes, que esos datos son totalmente fieles y correctos, y están disponibles para que cualquier actor interesado pueda revisarlo”, dijo.

Sostuvo que en su intento de elevar los indicadores educativos del país resulta innegociable que los estándares establecidos para el ingreso a la carrera docente sean respetados y que las personas que vayan a ingresar a la carrera docente cumplan mínimamente con lo establecido.

En ese sentido, exhortó a los 11,855 postulantes que resultaron acordes a presentarse a la segunda fase, que consiste en una prueba de conocimiento de acuerdo a su área de especialización el próximo martes 13.

El funcionario garantizó que si finalizado el proceso queda disponible una de las 10 mil plazas disponibles se llamaría a un nuevo concurso ya que ningún docente ingresará por contrato.

Asimismo, dio garantías a los postulantes que resultaron aprobados que se les respetarán sus derechos y que aquellos que aprueben la prueba de conocimiento pero no logren una vacante en esta oportunidad pasarán a un registro de elegibles para irlos nombrando a medida que aparezcan las vacantes.

“No está contemplado el tema de las contrataciones. Todo el que ingrese a la carrera docente debe ser a través de concurso”, tras recordar que lo.

Recordó que la primera prueba fue aprobada por 11,855 postulantes, equivalente a un 24% de los casi 50 mil que se presentaron, lo que es consistente con otros concursos realizados en el pasado.

Según Santos en la reunión sostenida por la comisión del Minerd yla ADP realizada la tarde del pasado jueves ellos le aclararon que después que se establecía una puntuación no había manera física de cambiarla porque el Ministerio no maneja directamente esos datos. “Debo decir, que ellos estuvieron de acuerdo y aceptaron la explicación que le dimos. Pero de ahí no pasó nada más.