Dividen y restan

José Tomás Pérez, sociólogo, político y ahora diplomático, ha dicho que la crisis que afecta a su partido de la Liberación Dominicana (PLD), la que parece no tener ni siquiera un punto y seguido, es fruto de un “choque de egos”. Si es así no hay nada que buscar porque aunque Pérez no lo dice taxativamente, se trata de un enfrentamiento entre los dos principales líderes del partido fundado por Juan Bosch en 1973, cuando salió del PRD donde mantenía un fuerte enfrentamiento con parte de la alta dirigencia de ese partido. Dicen que nadie aprende en cabeza ajena. Y en el PLD parece que no se aprende de ese mensaje. De las 4 operaciones básicas de la matemática están practicando dos: resta y división.