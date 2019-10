Merlis: “La música siempre ha formado parte de mi vida”

Aunque siempre le han gustado la bachata y el merengue, la joven artista dominicana Merlis Camilo amó el pop desde muy pequeña, género que conoció en las voces de Shakira y The Cranberries.



“La música siempre ha formado parte de mi vida. De niña me entretenía imitando artistas, especialmente a Shakira, y como a los 13 ó 14 años le dije a mi mamá que yo quería ser músico para todo la vida”, reveló.

Desde entonces empezó a escribir sus propias melodías y grabó algunos sencillos, los cuales formarían parte Desnudar el alma, el primer disco que lanzó en el año 2017.

¿De dónde nace la inspiración de Merlis Camilo? “¡Oh! Del amor, del desamor, y de las experiencias de las amigas”, respondió la intérprete en una reciente entrevista con elCaribe. Así nació el sencillo que ahora promueve, titulado “Lo mejor”, que escribió hace varios años dedicado a su esposo. Esta pieza, producida por Oscar Patxot, formará parte del segundo álbum de la joven mocana, el cual piensa estrenar a principios de noviembre próximo en escenarios de Santiago y Santo Domingo.

El disco estará compuesta de ocho temas inéditos, todos de su autoría, entre ellos “Lo mejor” y “Me enamoré”, que ha sonado bastante en la radio.

Merlis tiene puesta toda su ilusión en esta segunda producción, asegurando que la misma “marcará un antes y un después en mi carrera”, debido a que continuará en la línea pop, pero con una mezcla más acentuada de sonidos electrónicos. Contará con la colaboración Joel Berrido, entre otros productores.

Para el año entrante, su equipo de trabajo está planificando realizar una gira nacional para llevar su música a las principales ciudades. También desea ir a Nueva York, Colombia y México.

La intérprete no descarta cantar covers en vivo. Sin embargo, para grabar apuesta a lo inédito, porque le hace honor su rol de cantautora.

Tampoco suprime la idea de grabar en algún momento un tema del cantautor Juan Luis Guerra o de la artista Maridalia Hernández, pero prefiere que “las cosas fluyan”.

Creó Alma Music junto a varios amigos

Merlis Camilo no se limita a cantar y por eso creó la disquera Alma Music Grup, junto a varios amigos que no paran de trabajar con ella, “porque no vamos a esperar que venga Sony Music o Warner Music para que me firme. Dije, ‘bueno, tenemos las herramientas’”.

La intérprete tiene la percepción de que existe un estigma con algunos artistas del interior. Confiesa que en ocasiones ha sentido cierto rechazo. “Ser del interior es un obstáculo, pero no me ha limitado, porque soy nómada. Para mí no ha sido una limitante, aunque ha requerido de más esfuerzo, pero no ha impedido que lo ejerza”, dijo.