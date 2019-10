“Los museos en nuestro país son muy limitados”

Dustin Muñoz recibió el Premio Anual de Ensayo Pedro Henríquez Ureña con su obra “La contemplación estética de lo feo”, el cual se suma a muchos otros obtenidos en concursos y bienales, tanto dentro como fuera del país. Nacido en Loma de Cabrera, vino a vivir a Santo Domingo en 1987 para estudiar en la Escuela Nacional de Bella Artes, donde obtuvo el título de Artista Visual. Durante su trayectoria profesional, ha realizado importantes obras y murales, entre los que se destacan el de la Catedral de Santiago, el de la Catedral de San Pedro de Macorís; otro para la Iglesia San Antonio, para la Iglesia de Moca, así como uno que se encuentra en el Archivo General de la Nación, y el Mural del Obelisco del Malecón, entre muchas otras obras de grandes dimensiones.

Eres artista visual, ensayista y escritor ¿Qué similitud hay en ellas?

Mientras me formaba en Bellas Artes durante siete años, al mismo tiempo cursaba la carrera de Filosofía en la UASD. De esos conocimientos, me interesaba mucho la filosofía de la lógica, del conocimiento, la pintura conceptual... Cuando comencé a hacer esa etapa de la pintura, entonces empecé a combinar mis conocimientos de filosofía y a llevarlos a las obras de arte, y hacerlas más profundas. Los estudios de filosofía de cierta manera me ayudaron bastante en esos tres años de estudios de Bellas Artes.

¿Entonces podemos decir que la filosofía te ayudó en el desarrollo de tu carrera como artista?

Considero que sí. Me ayudó mucho a conseguir pronto una propuesta personal en los años 90. Esos conocimientos me ayudaron a ganar en los concursos en los que participaba, como es el concurso de Casa de Teatro, de la antigua Codetel, de la Junta Agroempresarial, donde fui el primer ganador. Obtuve premios también del Ayuntamiento de Distrito Nacional, que realizó un concurso sobre la ciudad de Santo Domingo en 1996, además gané la Bienal en el 98. Gané siendo apenas un jovencito, que acababa de salir de la escuela. Aunque algunos de esos premios también los obtuve siendo aún estudiante, me benefició el hecho de retener esos conocimientos de filosofía, ya que cuando ponían el tema del concurso, pues me permitía abordarlos de una manera un poco más profunda, lo que le daba a mi propuesta artística un carácter de mayor profundidad.

¿Cuál es la diferencia entre el artista plástico y artista visual?

Lo de plástico es por lo moldeable, la pintura, la escultura, ya que tomas la pintura, la transformas, entonces produces una obra de arte. Con la escultura agarras el barro y das forma, pero al mismo tiempo cae sobre lo visual, porque es una obra que le llega al espectador por la vista, también puede ser por el tacto. Sin embargo, hay otras obras que son visual y no necesariamente son plásticas. El concepto de visual es más general, se utiliza más, porque incluye las artes plásticas. Las artes visuales van por el sentido de la vista, podría ser arte sonora, como la música o el olfato, o sea, la estética por los diferentes sentidos, pero el papel de la vista y el sonido juegan un papel importante, porque en este caso influyen a distancia...

¿Ha evolucionado el arte en RD?

En República Dominicana lo que observamos es que no hay un referente de otro tipo de arte, que no sea el que se realiza hoy día, eso nos limita en ese sentido, no le da esa apertura. Los grandes eventos son las bienales, los concursos, pero los museos son muy limitados, y es más o menos conocida su producción, eso hace que el gran público no les resulten atractivos, porque el espectador que fue una vez, cuando vuelve ve los mismos trabajos. Eso no pasa en las grandes ciudades que viven reinventando a sus artistas, lo colocan de muchísimas maneras. Cada vez que uno va a Francia, España o cualquier otra ciudad con grandes museos, sus artistas tienen posibilidad de mostrar nuevas obras, moverlas de un sitio a otro. Nosotros no tenemos esas grandes producciones para el gran público.

Cuál es el papel del crítico de arte en el desarrollo de un artista?

El papel del crítico de arte en otro momento se circunscribía en hacer una especie de intermediación entre el artista y el espectador, ya que el artista en su producción, pues a veces no permite explicar algunas cosas, entonces todo se queda en que la obra misma lo explique todo. Si el artista no está delante de una obra, es ella misma que debe decirte lo que tiene, si la obra no puede decírtelo es porque no lo tiene. Entonces ahí empieza el papel del crítico de arte, que conoce al artista y sicológicamente al espectador, es un entendido en esa materia, y puede entonces mediar entre el artista y el espectador, a través de la obra. Obviamente, trata de que el espectador le llegue a la obra de arte, más bien como observador no como espectador.

Puede un crítico de arte influir en el nivel de popularidad de un artista?

Sí, en la medida que tienen los medios y tiempo para colocar en la mente de un gran público a un artista lo puede hacer. Pero si el artista está trabajando su obra es su obra, o sea, si esa obra logra atrapar al espectador, no hay manera de tenga que haber intermediario. No todos los artistas tienen la posibilidad de tener ese acercamiento del público que fue su contemporáneo. Siempre se pone el caso de Van Gogh, cuyas obras no llamaban la atención al público de su época, sin embargo otras generaciones lo han apreciado de una manera diferente. Pero una cosa es llegar a una exposición y que la obra te atraparte, sin conocer al artista, sin que nadie te haya hablado de eso.

Consideración

Para mí, los estudios de filosofía de cierta manera me ayudaron bastante, ya que conseguí pronto una propuesta personal en los años 90”.

Percepción

En el país observamos que no hay un referente de otro tipo de arte, que no sea el que se realiza hoy día. Eso nos limita en ese sentido”.