Temas electorales (4 al 8)

Introducción



Continuamos la publicación de una serie de artículos que recogen algunos aspectos del magisterio del Episcopado Dominicano sobre las elecciones y los principios del buen gobernar. En esta entrega compartimos con los lectores los siguientes tópicos, que tal vez respondan a la situación que ocupa al país actualmente.

18. Candidatos

“El derecho a presentarse como candidato a un cargo electivo no conlleva el ser elegido. La voluntad mayoritaria de la nación es la que decide. Los vencidos deben sentirse tan comprometidos e involucrados como los vencedores en bien común de la nación” (1986).

19. Sólo ascender

“No son pocos los que conciben el partido político como un modo de ascender y de conseguir rápidamente poder, honor y dudosas riquezas o simplemente como un modo de conseguir empleo o semiempleo.

Los partidos políticos no son fórmulas, de acuerdo a una ideología concreta, para resolver los problemas personales de los que integran el partido, sino para resolver los problemas sociales políticos y económicos de la nación. Su primordial responsabilidad, según esto, es el bien común de la nación y de ninguna manera el bien particular de sus partidarios. A los cargos electivos y a los puestos necesarios no deben ir los ineptos, los egoístas, los ambiciosos, los corruptos, los irresponsables sino solamente los capacitados, eficientes y dotados de un alto espíritu de servicio y entrega al bien común.

Usar el partido para simplemente premiar a los que se han destacado de algún modo o con alguna acción, es pervertir la naturaleza del partido político y traicionar a la nación. Es una grave inmoralidad. Es reforzar el egoísmo humano” (1986).

20. Católicos que se postulan a cargos electivos

“Con el Concilio Vaticano II (Véase Gaudiumni et Spes, núm. 75) exhortamos a todos los católicos, que sean o puedan llegar a ser capaces de ejercer ese arte tan difícil y tan noble de la política, a que se postulen a cargos electivos y se consagren desde ellos, con sinceridad y rectitud, con caridad y fortaleza política, al servicio de lodos” (1986).

“Todo cristiano, por su condición de ser humano, está llamado a participar en la vida política o cualquier actividad pública. Y puede agregarse que, por su condición de discípulo de Jesús, aporta luces y actitudes del Evangelio, que favorecerán el mundo político. Juan Pablo Duarte es modelo de hombre y cristiano comprometido con la vida pública y política.

Constituye un llamado del Señor que muchos laicos y laicas participen con conciencia cristiana responsable en lugares claves de la sociedad, los cuales el Documento de Aparecida los describe como centros de decisiones, a saber, los ambientes políticos, empresariales, sindicales y todo tipo de asociaciones que promuevan el bien común” (2008).

21. Programas concretos

“Creemos en las posibilidades productivas y económicas del país; en las capacidades adquiridas de muchos dominicanos; en el espíritu de laboriosidad y honestidad de la mayoría; y en las reservas morales del pueblo en general.

Lo que hay que hacer es procurar que la maldad y debilidad humanas no destruyan todo esto, que una política torcida o improvisada no lo perturbe todo; y que políticos egoístas e irresponsables, impreparados u orgullosos, no ultimen hasta la esperanza.

Dejando, pues, a un lado las promesas fáciles y los discursos demagógicos, los partidos políticos deben preparar y presentar a la nación programas concretos de acción, en orden a superar las dificultades existentes y a ir logrando el deseado bienestar, desarrollo y dignidad de todos, especialmente de nuestras mayorías sufrientes y empobrecidas” (1986).

22. Gobernar

“Principios que deben quedar muy claros a los candidatos:

Gobernar es servir.

Gobernar es exigir, promover y defender el bien común.

Gobernar es promover y defender los derechos humanos de todos.

Gobernar es distribuir bienes, servicios y responsabilidades con justicia y equidad.

Gobernar es preocuparse especialmente de los más débiles y necesitados.

Gobernar es proteger los recursos naturales de los ataques despiadados, del egoísmo irracional del hombre.

Gobernar es estimular y coordinar, prever y planificar.

Gobernar, en un régimen democrático, es respetarse mutuamente los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y buscar responsablemente, desde la función específica propia, el bien de la nación.

Gobernar es promover y defender la estabilidad necesaria de la administración.

Gobernar es respetar la legítima libertad y castigar el libertinaje” (1986, 1990, 1994 y 2004).

23. Los cargos políticos

“La nación entera desea que las próximas elecciones sean serenas, sensatas, caballerosas y austeras. Todo lo que se haga en contra de unas elecciones así realizadas, será un atentado contra las mismas elecciones, y lo menos que conseguirán es alejar tristemente de las urnas a la población.

La nación pide a los partidos responsabilidad en los candidatos que presenten.

Tal responsabilidad es, ante todo, con la patria. Piensen seriamente los partidos que los cargos públicos no son meros premios ni mero reconocimiento al quehacer político partidista de ciertos individuos, sino graves funciones nacionales que deben ser ejercidas por personas serias, honestas, íntegras, firmes en sus convicciones, responsables, sensibles al bien común, competentes y capaces de cumplir a cabalidad con la representación que ostentan” (1998).

24. Medios de comunicación

“Que los medios de comunicación ayuden a serenar el ambiente y en modo alguno sean instrumento de su deterioro” (1994). “Harían un gran servicio a la patria los medios de comunicación social -escritos, televisivos y radiales-, si con sus técnicas y medios lograsen que, al menos los principales candidatos, fuesen más profundamente conocidos” (1998).

25. Próxima justa electoral

“Superadas ya ciertas tensiones y desavenencias internas de los principales partidos políticos, les beneficiaría a ellos y a la población que concentrasen ahora sus energías en delinear su visión de la realidad nacional y su proyecto de gobierno, realista y serio, una proyección de futuro, para los próximos cuatro años, a partir de la próxima justa electoral.

Y respecto a esa justa electoral, las dificultades económicas del país y la situación del mundo reclaman que sea corta y austera, sin muy grandes dispendios económicos. Tanto que somos un país pequeño donde todos nos conocemos” (2007).

