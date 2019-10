Piden justicia por muerte de comerciantes

La Federación de Asociaciones de Comerciantes del Mercado Nuevo solicitó ayer al Ministerio Público la aclaración del asesinato por parte de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de dos comerciantes vendedores de piñas, ocurrido el 25 de octubre de 2018.



Durante una rueda de prensa, Miguel Minaya, presidente de la entidad, pidió al procurador de la República, Jean Alain Rodríguez y la fiscal del Distrito Nacional Rosanna Ramos, la aclaración de este caso para que los culpables sean sometidos a la justicia y no se quede impune.

El 25 de octubre de 2018 en la calle 42 del Mercado Nuevo, agentes de la DNCD protagonizaron un tiroteó donde resultaron muertos Porfirio Sánchez, de 45 años, productor de piña de Cotuí y el vendedor Hansel Arias, de 26, residente del sector Villas Agrícolas.

“Lo mataron como un perro, yo lo que quiero es que se haga justicia por mi hijo, todavía yo no consiga nada, que yo vea los culpables detenido. Estoy pasando la mil y una con mis nietos y no he recibido ninguna ayuda de parte del Gobierno”, expresó Fermín Arias, padre de unos de los fallecidos.

De igual modo, en el hecho resultaron heridos Juan de León de Jesús Reyes, alias Juan Piña, de 63 años; Mariano Sánchez Vásquez, alias El Varón, de 57, y Neifi de Jesús Sena Pérez, de 18, quienes a un año de ser impactado de balas por la DNCD, no han tenido respuestas sobre los responsables del hecho.

En el Mercado Nuevo se realizó una misa por motivo de cumplirse el primer aniversario de la muerte de los dos vendedores de piñas, donde se dieron cita familiares, vecinos, amigos y vendedores del mercado.