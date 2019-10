Gonzalo dice tiene como modelo a Bosch y Danilo para mantenerse humilde y sencillo

SAN CRISTÓBAL.- El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, aseguró que tiene como modelo al líder fundador de esa organización, profesor Juan Bosch, y al presidente Danilo Medina para mantenerse como un hombre humilde y cercano a la gente.

Sostuvo que su primera visita tras su elección como candidato fue a la tumba de Juan Bosch donde se comprometió a seguir sus lineamientos, además de lograr que el PLD siga siendo la principal fuerza política del país.

“Una de las razones por las cuales fui a la tumba de Don Juan, fue para pedirle, y se lo pido y siempre se lo pediré donde quiera que él esté es que me mantenga siendo un hombre humilde, sencillo, cercano a la gente. Que me libre de la arrogancia, de la soberbia y que me libre del odio, y que, en cambio, me guíe por los senderos del amor para todos y para todas” afirmó Gonzalo Castillo ante sus seguidores.

La política de estos tiempos requiere de personas cercanas que les duelan las necesidades de la gente y que las escuchen para así poder dar soluciones a sus problemas.

“Yo estoy comprometido a trabajar por y para la gente, escuchándolas y construyendo en conjunto soluciones que permitan mejorar su calidad de vida además para que continuemos avanzando”, puntualizó Castillo, candidato presidencial del PLD.

Este fin de semana Gonzalo Castillo, inició el recorrido de agradecimiento a la militancia y a la población por elegirlo como candidato presidencial peledeísta en las primarias del pasado 6 de octubre.

El candidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, sostuvo dos encuentros con toda la dirigencia de esa organización en la provincia San Cristóbal, donde felicitó a todos los candidatos que vencieron en las primarias internas del PLD y aseguró que se volcará en apoyar a los candidatos de esa organización y del Bloque Progresista en toda esta región de cara a las elecciones del 2020.

Durante los dos encuentros celebrados por separados, realizados en el Comando de Campaña de Yaguate y de la Biblioteca del Ayuntamiento de Cambita, participaron todos los candidatos a cargos congresuales, municipales y la dirigencia del PLD.

Estos encuentros se enmarcan en el recorrido que realiza Castillo por todo el país para agradecer el respaldo recibido y felicitar a los candidatos que resultaron ganadores en las primarias del PLD, darles su respaldo y e iniciar los trabajos de cara a las elecciones del año 2020.

Gonzalo Castillo valoró que el PLD comience ahora una nueva etapa que será de “optimismo, de renovación y sobre todo de consolidación de nuestro liderazgo. A partir de ahora, vamos a trabajar más unidos que nunca. Dejamos atrás la vieja política y comenzamos una nueva era de apertura, de nuevas ideas y de sangre nueva. Y me alegra mucho saber que esa sangre va a ir más allá de las candidaturas y de la celebración de primarias abiertas”.

Motivó a todos los presentes a salir a buscar a toda esa gente que no estaba hasta ahora en política. “Acerquemos a esas personas y lograremos así que el PLD sea más fuerte en San Cristóbal, más fuerte en todo el sur, más fuerte en el país entero y, por supuesto, más fuerte en las elecciones del 2020”.

Recalcó que la gran tarea que tienen todos juntos por delante es ganar en los municipios, ganar en las provincias, ganar en el congreso y ganar en la presidencia. “Y para eso, debemos permanecer unidos y enfocados en el objetivo que nos enseñó el profesor Juan Bosch: servir al partido, para servir al pueblo”, manifestó.

“Y en todo ese camino, yo voy a estar a su lado. Voy a apoyarlos, voy a estar junto a la gente, codo a codo, como lo he estado siempre. No duden que mi puerta va a estar siempre abierta para escucharlos y trabajar de la mano con ustedes. Tanto a lo largo de esta campaña, como cuando comencemos lo más importante: la labor de gobierno”, concluyó.

En la actividad participaron el jefe de campaña de Gonzalo Castillo, Rubén Bichara; el coordinador de la provincia y miembro del Comité Político, Radhamés Segura; el senador y aspirante a la misma posición, Tommy Galán; Demetrio Lluberes; la alcaldesa y aspirante a la misma posición, Rosa Peña; los aspirantes a diputados Alexis Sánchez, Eddy Montás y Manuel Díaz, entre otros dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana.

También, el presidente municipal del PLD en Cambita, Julio Canelo; y los alcaldes y aspirantes a la misma posición Nelson Rosario y Edwin Garabito, también de Cambita, y Tony Ramírez, de Los Cacao.