El CNSS no tiene control sobre cobros ilegales en clínicas

El ministro de Trabajo y presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), admitió ayer que el ente encargado de establecer las políticas y regular el funcionamiento del Sistema no tiene control para evitar los pagos y depósitos irregulares que exigen algunas clínicas privadas a los afiliados para los ingresos a través de emergencias, así como los copagos por consultas.



“Nosotros como CNSS no tenemos control sobre las clínicas, y las clínicas se diferencian y muchas de ellas deciden recibir o no recibir un determinado tipo de seguro”, dijo Winston Santos, pese a que la ley 87-01 de Seguridad Social establece que las atenciones en emergencia son ilimitadas y exentas de pago para los afiliados.

Durante una rueda de prensa para dar a conocer los alcances de la resolución 482-07 aprobada la semana pasada por el CNSS que incluyó 36 nuevos procedimientos, once nuevos medicamentos ambulatorios, incluyendo dos de alto costo para diálisis en pacientes renales, sillas de ruedas para pacientes con discapacidad e incrementa de RD$ 300 a RD$ 500 los honorarios que reciben los médicos por cada consulta ambulatoria, el funcionario también admitió que muchos prestadores de servicios de salud ponen trabas “para hacer economía financiera y recibir mayores beneficios” de la seguridad social.

“Sabemos que los prestadores de servicios ponen trabas y vivimos es, en el juego del gato y el ratón, y nosotros controlando y vigilando y ellos poniendo trabas para hacer economía financiera y recibir mayores beneficios. Es la realidad”.

Sin embargo, el presidente del CNSS considera que las dificultades representan apenas el 5% de los casos y asegura que después de la Constitución, el sistema de seguridad social es el mayor logro alcanzado por los dominicanos, ya que antes de la promulgación de la ley el acceso a la salud era limitado a unos pocos. “La gente ve las sombras que son pequeñas. Pero la verdad es que el sistema es bueno y sobretodo en el área de salud”.

De su lado, el Superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Pedro Luis Castellanos, dijo que hoy dará a conocer una resolución que detallará la forma en que se implementará la disposición del Consejo en lo que tiene que ver con el incremento por consulta, así como el 15% a las tarifas por concepto de pruebas diagnósticas y laboratorios que reciben las clínicas y hospitales.

En ese sentido, Santos dejó claro que las novedades no supondrán un incremento del monto que pagan los afiliados por el seguro familiar de salud que continuarán pagando lo mismo.

¿Rebajarán el copago?

Al preguntarle al ministro si el aumento a las tarifas por consulta supondrá una rebaja del copago o diferencia que pagan actualmente los asegurados, el presidente del CNSS dijo que es un asunto que le compete decidir a los médicos, aunque considera que todavía 500 pesos son insuficientes.

“Posiblemente ellos se sienten y discutan y hagan una rebaja al copago. Lo importante de esto es que a partir de ahora, cada dos años se indexará el per cápita para que se incremente el monto (de consulta)”, dijo.

En ese sentido, el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Wilson Roa, dijo que se debe estudiar el valor de una consulta médica y que el alto costo de bolsillo no es un problema de los galenos, sino de políticas públicas de Estado. “El Estado que se meta y regule, eso no es competencia nuestra”, subrayó.

Los afiliados del Régimen Subsidiado tendrán que esperar

Por el momento, las nuevas coberturas aprobadas solo aplican para los afiliados del Régimen Contributivo que, gracias al incremento del per cápita, de RD$1,013.62 a RD$1,167.81, tendrán cobertura para nuevos procedimientos como angioplastia de miembros inferiores, prótesis vascular para hemodiálisis, histerectomía laparoscópica, biopsias estereotáxica de mama y de cerebro, reinserción de marcapaso bicameral, entre otros, así como a once medicamentos ambulatorios y un incremento de RD$ 300 a la cobertura para las habitaciones de internamiento.

Según el ministro de Trabajo, los casi cuatro millones de afiliados en el Régimen Subsidiado que atiende el Seguro Nacional de Salud (Senasa) tendrán que esperar alrededor de seis meses para disfrutar de estas coberturas, hasta que el Gobierno incremente la cápita que es de apenas RD$ 220. “No es una decisión libérrima del Consejo porque es el Gobierno que aporta los fondos para el régimen subsidiado, entonces debe pedirle a Hacienda la disponibilidad financiera para que pudiera incrementar el per cápita”, dijo.

Se posterga otra vez la atención primaria

Otros aspectos que serán postergados por limitaciones financieras son el seguro para pensionados y la Atención Primaria para el Régimen Contributivo, que según Santos, está sujeto al consenso de todos los sectores involucrados y a la capacidad económica. Explicó que el estudio que hizo la Sisalril estimó en 150 pesos el costo por afiliado para esta cobertura que calculado por 4 millones 300 mil afiliados, suponen un monto de RD$645 millones mensuales. En cuanto a las críticas e inconformidades manifestadas por ex presidentes del gremio médico por el monto del aumento aplicado a las consultas, el ministro de Trabajo dijo que se debe a que están dolidos porque ninguno logró conseguir un incremento en los años que lleva en marcha el SFS. “¿Y es malo un 67% cuando a la población sólo se le aumento de salario un 14% al salario mínimo. Es muy bueno”, dijo. Roa, por su parte, dijo que se trata de una conquista mancomunada lograda junto a la Andeclip y las sociedades médicas especializadas, ya que en las ocho veces que se aumentado el per cápita nunca se habían modificado los honorarios de los médicos. “Vimos a muchos presidentes pasar y nunca habían podido modificar el cuadro laboral de los médicos en relación a las ARS”. Resaltó que aunque todavía el aumento es insuficiente, su aplicación a los 10 millones de consultas que se ofrecen mensualmente ascienden a RD$2 mil millones mensuales.