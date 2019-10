Bolivar Valera: Si las elecciones se hacen con boletas y actas, los que no tenemos dinero “tamo jodidos”

Santo Domingo.- El candidato a diputado por la circunscripción No. 2 de Santo Domingo Este, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Bolívar Valera “El Boli”, dijo a través de las redes sociales que si las próximas elecciones del 2020 se hacen con boletas, los aspirantes que no tengan dinero “están jodidos”, ya que el voto electrónico quitó la compradera de actas, por lo que no es posible que se tenga como opción volver a utilizar ese método en el país.

“El voto electrónico quitó esa compradera de votos en las actas, no podemos volver ahí. Cómo es posible que se tenga como opción retroceder a votar con boletas?. Si las elecciones se hacen con boletas y actas, los que no tenemos dinero ‘tamo jodidos'”.

El también comunicador, aseguró que todo el que defiende las boletas no se imagina lo que sucede cuando se están sacando los resultados y todo el dinero que hay que buscarle a los dirigentes, presidentes y delegados que participan en los comicios, porque de no ser así los observadores le anotan los votos al que tenga más dinero para comprarlos.