Amelia Vega firma su libro “Un día en la vida de Pichín” a decenas de niños en Galería 360

Por Luisana Moreta

La ex Miss Universo dominicana, Amelia Vega, estuvo éste sábado en la plaza Galería 360 firmando el libro de su autoría “Un día en la vida de Pichín”, basado en la vida de su hijo mayor Ean.

La beldad dijo que donará los fondos recaudados de la venta de dicho libro a la fundación “Amigos Contra el Cáncer infantil”.

“La verdad que hice ‘Un día en la vida de Pichín’ como cualquier madre que dice: ‘ay me gustaría hacerle un libro a mi hijo’, como que uno a veces piensa cosas así y no las hace y yo no lo hice con el motivo de ser escritora, me voy a hacer famosa, fue algo súper organico”, expresó a la prensa durante una pausa que hizo en la firma de libros.

Agregó que escribió la obra sin pensar que pudiera tener el alcance que ha tenido y que ya que ha tomado ese giro puede que le abra las puertas a seguir escribiendo ya que es un mundo muy bonito y le ha gustado bastante.

Amelia Vega también se está dedicando a componer canciones, las cuales espera poder sacarlas a luz en algún momento.

De su lado, Alexandra Matos, presidenta de la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (FACCI), agradeció el gesto tan noble de Amelia de venir al país para colaborar con esta causa, a la cual le ha dado seguimiento desde antes de ser Miss Universo.

“Un día en la vida de Pichín” relata las aventuras de su personaje principal (Pichín), promoviendo los valores y la importancia de la familia. Una hermosa lectura para los más pequeños de la casa, la cual fue ilustrada por la artista dominico-española Taina Almodóvar.