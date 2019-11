Comicios del CARD, en un conflicto de intereses

Las supuestos planes de boicot, que denuncian el repostulante y los aspirantes, empañan el proceso

Las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) se encuentran en un conflicto de intereses entre dos facciones adversas, la del actual presidente que se postula para seguir en el cargo y un grupo de aspirantes que denuncian supuestas irregularidades.

Los comicios están pautados para celebrarse el sábado 7 de diciembre próximo a nivel nacional, sin embargo, la creación de la Comisión Electoral, que no es reconocida por el grupo contrario a la actual presidencia del gremio, y las denuncias de ambas partes de un supuesto boicot, son parte de las dificultades que empañan la trasparencia del proceso.

Por un lado está el aspirante Juan Rivera, quien el pasado lunes indicó que las elecciones del gremio están en peligro por falta de la Comisión Electoral y de que el presidente del CARD pretende quedarse en el puesto a pesar de que la ley se lo prohíbe.

Al día siguiente el Colegio presentó la referida comisión, la cual están presidida por Manuel Emilio Galván.

Y por el otro lado se encuentra, Miguel Surún, presidente del colegio, quien asegura que el grupo que no reconoce la creación de la Comisión Electoral, trata mediante un plan que las elecciones no se realicen, pues a su entender no hay posibilidades de que estos ganen.

Al ser entrevistado ayer por elCaribe, Surún, quien tiene dos períodos como presidente del gremio, indicó que la comisión se designó mediante Asamblea Nacional, la cual, dijo, fue debidamente convocada y donde estos no asistieron.

Sobre lo que dicen de que no puede repostularse, el jurista indicó que como la Ley 3-19, que crea el Colegio de Abogados, fue promulgada en enero de este año, que indica que el presidente no puede optar por otro periodo, no es retroactiva entonces tiene derecho a postularse.

Asimismo, añadió que la antigua ley, la no. 91-83, fue declarada inconstitucional.

“Respecto a que la ley me inhabilita me da mucha risa, porque en el caso de los notarios se produjo exactamente lo mismo, y el presidente de los notarios se reeligió, ¿porque? Porque la ley fue aprobada y no tiene efecto retroactivo”, argumentó.

“¿A mí me pueden prohibir participar en las primeras elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana? porque son las primeras… ya que la otra ley fue declarada inconstitucional no existe, no existía… entonces tú me vas a aplicar a mí una ley que no existe”, añadió Surún.

Dice seguirán la lucha

De su lado, Juan Rivas dijo que junto a otros aspirantes acudirán hasta las últimas instancias. Comunicará al gremio que no reconocen dicha comisión y que debe ser conformada por jueces preferiblemente.

Además, indicó que realizarán una serie de manifestaciones a nivel nacional, entre ellas encendidos de velas en diferentes Palacios de Justicia y también someterán acciones judiciales.

“Nosotros no vamos a menguar la lucha para que vuelva la legalidad para que el presidente del Colegio de Abogados se someta a su propia legalidad porque el Colegio de Abogados no es un patrimonio particular de una sola persona”, expresó.

Rivas cuestionó la legitimidad de la comisión e indicó que el presidente de la misma, Manuel Emilio Galván, y otros miembros son empleados del gremio.

El togado aseguró que la comisión no se ajusta al mandato de la ley y que el gremio en una audiencia el 3 de septiembre pasado dijo que no estaba conformado dicho equipo, a pesar de que, esta semana anunciaron que la misma fue creada en julio.

“Galván es un empleado del colegio y varios de esa comisión, es una comisión electoral secreta que solo la conocía Surún y carece de toda la legitimidad para arbitrar un proceso tan serio como es la elección de las autoridades del gremio”, manifestó Rivera ayer a elCaribe.

Explicó que Surún está preparando el escenario a su medida, creando un caos, para poner mantenerse en el cargo.

Los demás aspirantes que denuncian irrealidades son Enrique García y Evaristy Jiménez, quienes solicitaron la intervención de Participación Ciudadana para la transparencia de los comicios.

Mientras el conflicto se mantiene, la comisión electoral presentada informó que el proceso de recepción de inscripciones se realizará del 11 al 16 de noviembre.

Una nota de prensa del gremio indica que los miembros del organismo cuentan con una amplia experiencia en la materia.

Miguel Surún

Respecto a que la ley me inhabilita me da mucha risa... la ley fue aprobada y no tiene efecto retroactivo”.

Juan Rivas

Nosotros no vamos a menguar la lucha... el Colegio de Abogados no es un patrimonio particular de una sola persona”.