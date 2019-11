ALTOS DE CHAVON, LA ROMANA.- Los amantes de la música de los años 70-80 vivieron una noche memorable en Altos de Chavón con la presentación de la banda REO Speedwagon, quienes estuvieron con todos sus éxitos en la República Dominicana.

Tras saludar en español en su primera aparición al público presenta en el anfiteatro de piedra, la legendaria agrupación demostró que la música de dicha década sigue viva tras un largo y aplaudido repertorio.

Durante aproximadamente dos horas, fueron coreados temas como “Don’t let him go”, “Music Man”, “In ypur letter”, “Keep pushing” y “Can’t figth”, entre otros que sumaron un repertorio de 17 temas.

Recordando su trayectoria entre anécdotas e historia, la leyenda de REO Speedwagon es sinónimo de poner la cultura del rock del Medio Oeste en el mapa.

Con millones de discos vendidos, y más de 30 años celebrados de éxito, REO Speedwagon ha perfeccionado la ciencia detrás del arte de la actuación en vivo.

Al cancionero del grupo nominado al Grammy le fueron agregando éxitos como “Poor man”, de 1973; “Wish you were here” de 1980; “Fly” del 1978; “Back on the road again” (1979) y “Keep on lovin’ you”.

La banda estadounidense, formada en Ilinois en el 1967 es elogiada más comúnmente por su contribución en “Hi Infidelity”, el álbum nueve veces platino que en 1971 pasó 15 semanas encabezando las listas en el número uno. Hasta la fecha, REO Speedwagon ha realizado giras con íconos del rock que incluyen, entre otros, STYX, 38 Special, Chicago, Pat Benatar, Ted Nugent y Asia.

Antes de la llegada de REO Sepeedwagon, fue la agrupación Asia precisamente la encargada depreparar el escenario de piedra con sus éxitos. Entre ellos estuvieron “Go”, “Don’t cry” y “Lucky Man”.

Cabe destacar que Asia ha tenido una fuerte presencia en el mercado de estadounidense; con frecuencia actuando ante audiencias con entradas agotadas. La progresiva banda de rock del Reino Unido, nominada al Grammy, despertó un considerable interés con su álbum debut homónimo de 1982, que pasó un total de nueve semanas en el número uno en las listas de éxitos de Estados Unidos.

El espectáculo formó parte de la activa cartelera de conciertos de Casa de Campo, y contó con el Patrocinio de Brugal y Master Card.