Autoridades del Palacio Nacional reciben a los peregrinos de El Seibo

Peregrinos de El Seibo llegan este martes hasta el Palacio Nacional acompañados por el diputado de esa provincia Jean Luis Rodríguez, para sostener una reunión con autoridades del gobierno. Según explican el encuentro será encabezado por el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.