Diseñadora puertorriqueña ofrecerá hoy taller en línea sobre confección de trajes de baño

Santo Domingo, RD.- La diseñadora puertorriqueña y fundadora de Sirena Patterns, Tommie Hernández, ofrecerá un taller en línea gratuito que abarcará “5 secretos para coser trajes de baño” que tendrá lugar hoy y mañana a las 7:00 de la noche a través de www.sirenapatterns.com.

El taller tiene una duración de una hora y se ofrecerá en vivo. En el mismo, se cubrirán temas que van desde la elección adecuada de telas elásticas, hasta la costura de piezas de calidad con una máquina casera. Al ser demostrativo, no se necesitan tener materiales de costura a la mano.

“Con que la persona conozca la operación básica de una máquina de coser casera, es suficiente. Este taller es para todos, ya sea porque siempre han soñado con hacer sus propios trajes de baño y, como no tienen quién les enseñe, no se han atrevido a intentarlo o porque les gustaría emprender y tener su propio negocio de diseño de trajes de baño, pero no saben por dónde comenzar”, enfatizó Hernández.

La diseñadora expresó que su objetivo con estos talleres es ayudar a personas a aprender a coser prendas en telas elásticas que parezcan sacadas de una boutique, sin la frustración de tener que invertir en equipo costoso o pasar horas descifrando cómo coserlas.