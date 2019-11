El Congreso debe aprobar 106 leyes de la Constitución de 2010

La reforma del 2010 creó instituciones garantes de los derechos fundamentales

Tras nueve años de proclamada la nueva Constitución, aún faltan por aprobar y adecuar leyes acordes con el marco jurídico actual y con la naturaleza del Estado social y democrático de derecho, asumido en la reforma constitucional del 2010.

Una comisión especial designada en el 2017 para identificar las leyes pendientes para adecuar la Constitución determinó que aún están pendientes por conocer 106 iniciativas legislativas y 114 han sido aprobadas. La comisión especial del Congreso Nacional identificó 222 iniciativas que la Constitución mandó al Congreso a legislar. De estas leyes hay dos que son facultad exclusiva del Poder Ejecutivo para su elaboración, 66 están pendientes de adecuación o modificación y 40 de creación.

Las últimas de este listado que fueron aprobadas son la Ley de Partidos y la Orgánica de Régimen Electoral y otras se han quedado dando vueltas en el Congreso, justamente ante la inercia que provocó el debate de una nueva modificación constitucional, esta vez con el tema de la reelección presidencial.

Entre las leyes pendientes están la modificación al Código Penal, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, la Ley de Agua, el proyecto de ley orgánica de Fiscalización y Control del Poder Legislativo. Asimismo la de Ordenamiento Territorial, la orgánica de Regiones Únicas de Planificación, ley orgánica de Participación Ciudadana y Mecanismo de Control Social, el que crea el Sistema Integral para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, ley que regula el ejercicio de los derechos de la población de menores ingresos, el de Vivienda y Asentamientos Humanos, el de acceso al Primer Empleo, y la Ley de Gestión de Residuos Sólidos, entre otros.

Tribunal Constitucional: el garante

La reforma integral a la Constitución dominicana, aprobada y promulgada en el 2010, trajo consigo la conformación y puesta en marcha de instituciones nuevas garantistas de derechos, como el supra poderoso, Tribunal Constitucional, vigilante de la supremacía de la Constitución y la defensa del orden constitucional y el Tribunal Superior Electoral, para conflictos de naturaleza electoral; así como el reconocimiento a derechos sociales y culturales y el fundamento de la propia Carta Sustantiva y la nación dominicana en la dignidad humana.

El TC como garante de la supremacía constitucional y de los derechos fundamentales, ha dictado sentencias para salvaguarda de derechos, aunque esto no se traduzca necesariamente en que en la República Dominicana exista una cultura constitucional o que en términos prácticos, la dignidad humana prevalezca en las condiciones de vida de los dominicanos.

Ya lo ha dicho recientemente el presidente del TC, Milton Ray Guevara en una entrevista en elCaribe, que “para hablar de que hay una cultura constitucional, se va a necesitar varias generaciones, pero se está avanzando”.

Para el abogado constitucionalista, Jaime Rodríguez, la Alta Corte ciertamente ha sentado criterios a favor de la protección de derechos fundamentales pero muchos de estos son desconocidos por los propios poderes públicos.

“Lamentablemente no se visualiza en los hechos concretos que en la realidad esas decisiones hayan generado una transformación de la cultura constitucional de la República Dominicana y muchas de esas decisiones no se cumple. La Ley no tiene previsto mecanismo eficiente para asegurar el cumplimiento de Sentencias del Tribunal Constitucional y parte de esos precedentes del Tribunal Constitucional no son observados por los propios poderes públicos”, reflexiona el jurista al ser consultado por elCaribe.

Indicó que “seguimos viendo, por ejemplo, en materia de función pública, se sigue cancelando las personas sin seguir el debido proceso, que las instituciones públicas se siguen manejando de manera arbitraria en los procedimientos frente a los ciudadanos y a los administrados. Vemos que la Policía Nacional sigue violentando de manera sistemática derechos fundamentales de las personas como son la libertad de movimiento, el derecho a la libertad, el derecho a la libertad de expresión y de reunión evitar por la fuerza manifestaciones pacíficas no obstante el tribunal dictado decisiones a favor de sus derechos”.

Consideró en ese sentido que hay un desencaje “muy agudo” entre lo que han sido las últimas decisiones del TC en cuanto a la protección de derechos y lo que en la realidad se vive en el país.

“No se ha traducido en una transformación de la conciencia de la cultura institucional ciudadana y por ende constitucional y seguimos viviendo en un Estado que de manera sistemática violenta derechos fundamentales de las personas, de manera sistemática aquí a diario se producen violaciones a los derechos fundamentales de la persona que parten de una concepción y una cultura enraizada en las instituciones dominicanas y que tienen como fundamento el autoritarismo y el desconocimiento de derecho yo fundamentales de las personas”, puntualiza. Rodríguez.

175 aniversario de la Carta Magna

Mañana se conmemora el 175 aniversario de la primera Constitución de la República Dominicana, promulgada en el año 1844, en la ciudad de San Cristóbal. La Carta Magna después de proclamada en 1844 ha sido modificada 39 veces, la primera fue en 1854 y la última en el 2015, la misma contiene 277 Artículos.

Los actos festivos de este miércoles inician a las 8 de la mañana en la Gobernación provincial de San Cristóbal con el izamiento de la bandera e interpretación del Himno Nacional.

Asimismo en el Monumento a los Constituyentes el depósito de ofrenda floral, a cargo de las autoridades provinciales.

También el Tedeum en la Iglesia Nuestra Señora de la Consolación seguido del desfile cívico militar en la avenida Constitución en la ciudad de San Cristóbal.