Diputados piden el 10% juventud por demarcación

Diputados jóvenes de diferentes organizaciones llamaron ayer a las direcciones de los partidos políticos a hacer una correcta aplicación de la cuota juvenil en la lista de candidatos y candidatas para las elecciones municipales y congresuales del próximo año.

Gloria Reyes y Jean Luis Rodríguez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Carlos Alberto Amarante, Ivanna Rivera y Víctor Fadul, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Rogelio Alfonso Genao, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), expresaron que la cuota de al menos un 10% de candidatos menores de 35 años, debe aplicarse por demarcación en las candidaturas plurinominales esto es, diputados, regidores y vocales.

Señalaron que a raíz de la sentencia del Tribunal Superior Electoral 085-2019 que indica “la cuota de género debe ser por demarcación por ser una interpretación progresiva de los derechos y la más favorable a la participación equitativa para hombres y mujeres en los cargos de elección popular”, pues “lo mismo aplica para la cuota de jóvenes”.

“Los partidos, las cúpulas de nuestros partidos deben emplear correctamente esta cuota que garantizará mayor participación de jóvenes y por ende que más jóvenes resulten electos”.

Recordaron que a pesar de que la población joven representa el 63% de los dominicanos y un 40% del padrón electoral, en el Congreso Nacional tan sólo hay un 3% de ese segmento poblacional.

Asimismo pidieron a la Junta Central Electoral no admitir listas de ninguna organización que violente esta medida de acuerdo a las leyes electorales y los propios reglamentos dictados por el órgano comicial. Resaltaron que la normativa establece de manera clara que en los casos en que no se cumpliera con esta obligación, la institución electoral devolverá dicha lista al partido, agrupación o movimiento político que corresponda, “para que en un plazo no mayor de 72 horas cumpla con lo dispuesto; de lo contrario, no se aceptarán las listas de candidaturas.