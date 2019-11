El mejor país

Sí, este país es el mejor del mundo, no por la belleza de sus playas y montañas, la frescura de su brisa y su ambiente de fiesta y mañana gallo, sino por ser el único que tiene un auto por cada cinco personas y una motocicleta por cada tres, casi todos violando la luz roja, pero no tiene autoridad del tránsito en las calles (sólo adornos vestidos de verde en algunas esquinas) y los policías sólo “trabajan” ocho horas, la gran mayoría abriendo puertas, cargando bultos y bañando perros, y los fines de semana no consigues uno ni para remedio. (Por eso hay que agradecer a la delincuencia que sea tan considerada).