Presentan seminario “Nuestros Municipios por Dentro”

Santo Domingo.- Fundación Solidaridad, Ciudad Alternativa y Oxfam presentaron hoy el seminario “Nuestros municipios por dentro”, como parte de una acción formativa y reflexiva sobre el estado situacional de los ayuntamientos de los municipios de las provincias Santiago y el Gran Santo Domingo, en lo relativo a políticas públicas inclusivas, presupuesto municipal, servicios públicos y participación de la ciudadanía.

Por la necesidad imperiosa de incidir en la construcción de herramientas que permitan la protección de los grupos sociales con capacidades para insertarse en las lógicas productivas que se imponen hoy día, organizan este espacio de formación con el objetivo de impulsar la visibilidad de esta realidad, de manera que los ayuntamientos tomen cartas en el asunto.

En el acto, el investigador social Carlos Arias presentó el estudio “Levantamiento de evidencias sobre necesidades detectadas en terreno y sus desvinculación con políticas sociales”, realizado por la Fundación Arco Iris, donde se verifican grupos determinados excluidos de los recursos que se producen socialmente, engrosados en gran medida por las mujeres, los jóvenes y las personas en situación de discapacidad.

“Cerca de un 70% de la población no sabe lo que es el Presupuesto Participativo Municipal (PPM)”, un dato relevante cuando se trata de promover la participación de las personas en la defensa y exigencia de esta reivindicación comunitaria, expuso.

El estudio evidenció que “un 18,20% de la población encuestada responde que ha sido impedido de participar en actividades municipales. De ese porcentaje más del 40% dice haber sido impedido por ser PSD (personas con discapacidad), luego sigue más de un 20% que dice ha sido por ser joven y cerca de un 20% por ser mujer”.

Asimismo, durante la actividad se mostró un informe del proceso de veeduría en los municipios Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Los Alcarrizos Boca Chica, Distrito Nacional, a cargo de la consultora Francis Jorge.

La necesidad de continuar capacitando al personal de los ayuntamientos en todo lo relativo al marco legal municipal, especialmente la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, la Ley No. 200-04 General de Libre Acceso a la Información Pública y la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios, fue uno de los principales hallazgos de este ejercicio de observación ciudadana.

El seminario “Nuestros Municipios por Dentro” fue realizado en el marco del proyecto “Ciudadanía activa dialogando para una gestión municipal inclusiva, participativa y transparente”, auspiciado por la Unión Europea, con la participación de Odalis Araujo, de la Comisión Presidencial Reforma Municipal (COPREM), Ricardo González, director ejecutivo de Ciudad Alternativa, Virtudes Álvarez, activista política, y representaciones del Viceministerio de Hábitat y Desarrollo Local y de la Alcaldía del Distrito Nacional.