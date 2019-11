Politólogo afirma llegó la “oportunidad de oro” a Luis Abinader

El politólogo Ricardo Pérez Fernández no descartó que el expresidente Leonel Fernández desplace a Luis Abinader del liderazgo opositor, sin embargo, dijo que la actual coyuntura política es la “oportunidad de oro” para el candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Esta es la oportunidad de oro de Abinader, no tendrá una mejor, si se hicieran encuestas saldría con una cómoda ventaja en intención de votos que no es lo mismo que los voto en las urnas, ya luego no me queda claro cómo está el PLD con relación a la Fuerza de Pueblo”, comentó.

Sostuvo que el nuevo escenario político que hay en el país tras la división del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) indican que habrá una recomposición de la representación política en el Congreso y los municipios y que el PLD saldrá del Poder Ejecutivo por los acuerdos que se están dando en diversos sectores políticos de oposición.

“Hay una especie de reedición del 1978, porque de repente el objetivo es salir del que está sin fijarse mucho en quien podría llegar; las sociedades tienen momentos como estos donde el mayor peligro lo representa que continúen las cosas como están y cualquier cambio es bienvenido”, sostuvo.

“Es beneficioso para la República Dominicana la fragmentación política porque eso permitirá que se reduzca la concentración de poder que tiene un solo partido; en un primer momento no tendría por qué ser negativo que un partido tenga mucho poder, pero lo que hemos visto es que a lo largo del tiempo aquí, y donde sea, la concentración de poder genera inconductas que perjudican a toda la sociedad”, subrayó.

Sobre la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo dijo que tiene serias dificultades no solo porque arrancó con la división de su partido sino porque se le percibe con deficiencias en las competencias para ser presidente de la República. “No es el presidente de la República que va a competir por la Presidencia en mayo del 2020 y Gonzalo es un candidato muy vulnerable y de muchas debilidades, por eso está un poco difuso, pero en este momento el PRM está en primer lugar, no lo dudo”, subrayó. Sostuvo que el buen posicionamiento que tiene ahora Abinader no es garantía de que permanezca hasta mayo del 2020.

Sobre la situación política de Castillo analizó que su primer hecho en el escenario político como candidato ha sido la división del PLD. “Ese es el primer producto material de eso, habría que ver de qué manera él logra reparar eso, y como candidato me parece que le falta mucho en términos de formación personal, eso tampoco es un problema para que alguien gane la Presidencia”, subrayó.

Al comparar las salidas comunicacionales erráticas de Hipólito Mejía con las de Castillo, dijo que son casos muy distintos porque Mejía es una figura carismática y que se le criticaban salidas muy relajadas, pero que ese no es el caso del candidato del PLD. “Eso es una cosa distinta a la competencia que pueda tener una persona para la posición a la que aspira, a Gonzalo lo que le ha pasado es que la gente va viendo que no tiene las competencias para el cargo, no es que es un tipo llano y sencillo, sino que parece que no tiene luces para lo que aspira”, expresó.

Sostuvo que al candidato del PLD no se le cuestiona por ser el elegido del presidente Medina sino por la incompetencia que proyecta para expresar sus ideas y propuestas. “No quiere decir que un candidato que se le indique como incompetente o que no tenga carisma suficiente o no conectar con la gente, eso no quiere decir que no pueda tener éxito electoral, una cosa no tiene que ver con la otra”, observó.

Pérez Fernández dijo que, aunque la mayoría de las críticas a Castillo son por las redes sociales y que hay otra población que no consume ese tipo de contenido, cada segmento tiene su propio valor. El experto en política expuso sus puntos de vistas en el programa McKinney de Pablo McKinney que se difunde los sábados por Color Visión.

Candidatura de Leonel

El politólogo Ricardo Pérez Fernández sostuvo que no es difícil llegar a la conclusión de que la candidatura de Fernández no tiene impedimento legal. “La definición de tránsfuga que tiene la Ley Electoral es a los representantes y un representante es a quien se le ha otorgado la responsabilidad de representación a través del voto popular, los representantes son funcionarios electos y ninguna de esas condiciones le aplica a Leonel Fernández”, aseguró.

Agregó que la candidatura de Fernández también está protegida por la Constitución en el derecho a ser elegible. “El criterio para tomar la decisión debería ser jurídico, pero que políticamente la conveniencia de eso debería ser otra discusión”, señaló.

Dijo que en caso de que la candidatura de Fernández no prospere por los seis partidos que lo han proclamado, él no tiene idea. Sobre las críticas a Fernández por no apoyar las aspiraciones de la vicepresidenta para la presidencia dijo que hay factores que determinan ciertas decisiones como la de ser un acto decisivo en ciertos momentos.