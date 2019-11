Artista urbano propone matrimonio a Martha Heredia; ella lo rechaza

Santo Domingo.- En un video que circula en las redes sociales, se ve como el artista urbano Navel Ozuna le propuso matrimonio a Martha Heredia “La Baby”,pero fue rechazado por la ganadora de Latin American Idol .

Navel llegó vestido de blanco con flores en mano y una gran sonrisa al lugar donde estaba la intérprete de “Para Toda la Vida”, quien en ese momento se encontraba acompañada de un amigo y aparentemente estaban esperando al urbano.

Heredia lo recibió con una amigable sonrisa, que se convirtió en asombro al ver que este se arrodillaba delante de ella para entregarle un anillo de compromiso.

El amigo de Martha, que de inmediato se puso a grabar con su teléfono cuando el artista entró al establecimiento, solo se le escuchó decir “Oh po’ e de velda la vaina”.

Mientras que la persona que estaba grabando el video, catalogó la acción del Ozuna, como una locura.

Martha Heredia, todavía sorprendida por lo sucedido, dijo a Navel “deja el relajo… que e’ dime … tu ta’ loco¿… No Navel, no, te quiero mucho pero no. Y con estas palabras, se paró de la mesa y dejó el establecimiento.

Los artistas habrían colaborado juntos en el tema “Conmigo una ma” búscalo en YouTube.