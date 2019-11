Bauta Rojas presenta de manera oficial candidatura a senador por la provincia Hermanas Mirabal

HERMANAS MIRABAL.- El ex Ministro de Salud Pública, Ex senador de la Provincia y ex síndico del municipio Salcedo, doctor Bautista Rojas, presentó de manera oficial durante la tarde este sábado, su candidatura a senador por esta provincia, en una rueda de prensa en la que participaron ex dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y otras fuerzas aliadas.

La actividad se llevó a cabo en un restaurante de Salcedo, en donde el también ex senador de la entonces provincia Salcedo, hizo un recuento de importantes leyes que como la de Agua, la General de Foresta y otras se encuentran depositadas en el Congreso Nacional desde que hace 17 años cuando dejara el cargo cuando era senador por el entonces PLD.

Dijo, que si ha decidido asumir la candidatura a senador por esta provincia, lo hace atendiendo a un reclamo que les han hecho las bases del conjunto de partidos, movimientos y agrupaciones políticas, aglutinadas en La Fuerza del Pueblo (LFP), el cual ha nacido grande para a partir de mayo del 2020, a ocupar la presidencia de la república, y tener un congreso nacional equilibrado y sobre todo al servicio y la defensa de las grandes mayorías nacionales.

En ese sentido, Bauta Rojas explicó que LFP que es encabezado por los Partidos Revolucionario Moderno (PRM), de los Trabajadores Dominicano (PTD), el Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) y otras organizaciones, no viene a competir sino que viene a rescatar al país del autoritarismo, la prepotencia y la arrogancia de quienes el pasado 6 de octubre perpetraron uno de los fraudes más colosales que se haya conocido en la historia política de la República Dominicana.

“ A raíz de los acontecimientos del mes de octubre, nosotros nos abocamos a un proceso de discusión, con una visión estratégica muy clara, y es la de constituir en una primera etapa lo que hemos denominado un senado plural, para concluir con un congreso plural, y en el caso que nos ocupa, el partido FP, con otras organizaciones mayoritarias, se pactó un acuerdo que involucra 24 provincia en la geografía nacional, en donde nosotros seremos quienes encabezaremos la más alta posición en la boleta, seguro de que con la ayuda de las demás entidades firmantes, y del pueblo mismo, vamos a sacar del palacio a quienes han hecho de la democracia un traje a su medida”, dijo Bauta Rojas.

En la actividad además participaron el alcalde de Villa Tapia José Ernesto Abud, el líder empresarial de la región nordeste del país, Samuel Gloss, Pablo Antonio Rojas García, Andrés Pichardo, Evelio González, ex presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD- Filial Hermanas Mirabal), Manuel de Jesús Polanco del PTD, José Ramón Martínez e Ismael Ortega, entre otros.

Durante la rueda de prensa a la que se dieron cita decenas de ex miembros, dirigentes y simpatizantes del PLD, el doctor Bauta Rojas era aplaudido por los concurrentes quienes abarrotaron el lugar para mirar y saludar de cerca al también ex Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales.