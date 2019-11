Ser mujer y latina significa cobrar casi la mitad en Estados Unidos

Esta es una de las conclusiones del estudio "Beyond Wages: Effects of the Latina Wage Gap", difundido este miércoles y hecho por las organizaciones LeanIn.Org, SurveyMonkey y UnidosUs, que recoge datos de los 25 estados en los que más trabajadoras latinas se contabilizan y Puerto Rico.

En términos generales, más de once millones de latinas forman parte del mercado laboral estadounidense y de media ganan 54 centavos por cada dólar que obtiene un hombre blanco, no hispano, según el informe.

Lo anterior se reduce, aunque no se equipara, en el caso del resto de mujeres del país, que en general obtienen 18 centavos menos que los varones que efectúan el mismo trabajo.

"No es solo la igualdad salarial, las latinas tienen una peor experiencia en el entorno laboral, son ascendidas más despacio, se enfrentan a más barreras para avanzar y obtienen menos apoyo", señaló a Efe la directora ejecutiva de LeanIn.org, Rachel Thomas.

La investigación, que trata de concienciar sobre "este problema crítico", advierte que una de las razones por las que se produce esta situación es la falta de oportunidades para alcanzar puestos de liderazgo entre las mujeres.

"Los gerentes desconocen la existencia de esta brecha. Estamos estancados, la situación de las latinas no está mejorando, y por eso es tan crítico concienciar sobre este problema y llamar la atención a las compañías para que hagan más", aseveró Thomas.

Las diferencias salariales varían según el lugar de residencia y profesión, siendo California el estado más desigual para las latinas, ya que ganan 39 centavos por cada dólar que percibe un hombre, mientras que Ohio y Florida son las regiones en las que más cobran (59 centavos por dólar), pese a que el salario sigue muy alejado de la equidad real.

La brecha en los sueldos se reducen según el tipo de empleo, por lo que las latinas que se dedican al transporte y a las manufacturas cobran un 43 % menos en comparación al género masculino, mientras que en trabajos administrativos esta disminuye hasta el 18 %, pero no se elimina.

De esta forma, una directora ejecutiva latina gana de media 87.732 dólares al año frente a los 116.538 dólares que cobra un hombre blanco con el mismo cargo.

En este sentido, Thomas explica que, de acabar con la brecha salarial, cada trabajadora latina obtendría de media un millón de dólares más a lo largo de toda su carrera laboral. EFE