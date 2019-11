Abinader: el pueblo demanda un Cambio; PRM y aliados están listos para gobernar

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, exhortó hoy al pueblo dominicano a luchar juntos por el cambio que creará un país nuevo, que libere al país de la ambición egoísta, la injusticia, la inseguridad y la desigualdad.

“Ese cambio tendrá por finalidad fundamental regenerar la democracia y favorecer la calidad de vida de la mayoría de los dominicanos que hoy vive en situación precaria o de serias limitaciones, y el PRM y sus aliados están para asumir desde el Gobierno del Cambio todas las transformaciones que requiere el país”, definió.

Abinader pronunció el discurso principal del acto en que fue proclamada la Coalición Democrática por el Cambio y la Regeneración, que incluye a 6 partidos reconocidos, otras organizaciones políticas, movimientos cívicos y personalidades independientes unidas alrededor de su candidatura presidencial y los Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional y un Nuevo Modelo de Desarrollo Económico Social, suscritos en el acto.

“Luchemos junto al pueblo, porque tenemos la obligación moral de colocarnos del lado correcto de la historia, y junto a este pueblo capaz de sacrificarse por el bien común cuando lo reclaman los apremios de la Patria.

“El momento nos convoca a todos, porque la Patria necesita de su acción. Este es el momento, este es el espacio, esta es la hora del llamado urgente para el cambio, donde debemos romper las cadenas del silencio y elevar nuestras voces diciendo ¡Nosotros el pueblo no estamos conformes, demandamos un cambio, y estamos en aptitud responder con las acciones que demande ganar el derecho a producir el cambio!”, dijo contundente, bajo un sonoro aplauso de los presentes.

Abinader llegó al acto acompañado de su esposa Raquel Arbaje, y estuvieron el ex presidente Hipólito Mejía, la ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, la secretaria general del PRM Carolina Mejía, en representación del presidente José Paliza y otros presidentes y dirigentes de los partidos Revolucionario Moderno, Revolucionario Social Demócrata, Dominicanos por el Cambio, Frente Amplio, y Alianza por la Democracia, los movimientos Independiente Rescate Democrático, el Congreso Cívico, Bien Común, y Conciencia Nacional.

El acto de proclamación, al que acudieron decenas de académicos, intelectuales, y activistas de la sociedad civil, fue celebrado en el Aula Magna de la UASD. La comunicadora Altagracia Salazar dijo las palabras de bienvenida, mientras que el economista José Rijo presentó un resumen de los Lineamientos Básicos.

PRM listo para gobernar

Luego de hacer un repaso a las diferencias de principios, de compromiso social y conducta política que determinaron la ruptura de la dirigencia y militancia que hoy constituye el PRM con el PRD, Abinader resumió que así como su partido ha sido capaz de unirse y organizarse en democracia, unidad, orden y coherencia, está apto para gobernar el país junto a la Coalición Democrática y otras fuerzas políticas y sociales, y conducir a la Nación en la construcción de un modelo de gobierno que rescate la institucionalidad democrática y fomente un modelo de gobierno con crecimiento económico y bienestar social.

Abinader dijo que la mayoría de los presentes estuvieron unidos en las luchas por el 4% del PIB para financiar la educación, las largas marchas verdes contra la corrupción y la impunidad, así como por el adecentamiento de la política, el respeto a la Constitución y las leyes y a los derechos ciudadanos.

Juan Bolívar Díaz: “O jugamos en democracia o se rompe la baraja”.Tras los representantes de los diferentes partidos firmar el compromiso de acatar los lineamientos y respaldar la candidatura presidencial de Abinader, y de exponer su compromiso en ese sentido, el comunicador Juan Bolívar Díaz, coordinador de la Coalición Democrática, pronunció un vibrante pronunciamiento en el que dijo que “Hemos llegado aquí para levantar la dignidad nacional ante las evaluaciones internacionales que sitúan nuestro país en el liderazgo en corrupción pública y en falta de ética, en poca transparencia, en desconfianza en la justicia, en la policía, en la actividad política, en déficit democrático”.

“Estamos aquí en procura de iniciar una gran revolución social. Sí, la revolución del imperio de la ley, de los preceptos fundamentales plasmados desde la primera Constitución de la República y ampliados al ritmo de nuestro tiempo. Es sobre el respeto a la institucionalidad democrática y a nuestros pactos y compromisos sociales que podremos abrir los surcos claros para que quepan todos los sueños, los de los padres fundadores, y de quienes durante 175 años han regado con sangre, sudor y lágrimas nuestros valles y montañas”, dijo concluyente.

Adelantó que es de ya toda la oposición y todas y todos los dominicanos preocupados por la convivencia y la decencia política tenemos que erguirnos para decirle al presidente Danilo Medina que él no puede ganar las elecciones, como proclamó, porque no es candidato, que no tiene derecho a retorcer las reglas para hacer campaña electoral. Que eso no se permite en ninguna democracia.

“Sería una extrema irresponsabilidad permitir que se repitan las iniquidades e inequidades políticas del 2012 y del 2016, cuando todo el gobierno fue involucrado en las campañas electorales duplicando el gasto en publicidad, disparando los déficits fiscales con 33 mil empleados temporeros, y cuando 39 ministros y altos funcionarios fueron jefes locales de campaña, abusando de los recursos del Estado, y extorsionando a diestra y siniestra para gastar diez veces más que todas las opciones alternativas juntas.

También hay que hacer saber a los responsables de los órganos electorales que están obligados a cumplir los preceptos constitucionales que les responsabilizan de equidad, transparencia y libertad en las competencias electorales. ¡Que no podemos asistir a otra feria de compra y venta de votos, como la que vimos.