Anthony Joshua se vengó de derrota que le propinó Andy Ruiz

El boxeador británico Anthony Joshua, haciendo una pelea inteligente -corriendo por todo el cuadrilátero-. logró vengarse de una amarga sufrida el pasado 1 de junio al vencer (por decisión unánime 118-110 (2) y 119-109.) al mexico-estadouidense Andy Ruiz.

Con su victoria Joshua reconquistó los cinturones del peso completo avalado por la Asociación Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial. El pasado primero de junio, en un resultado que los expertos calificado como "sorpresa", Ruiz noqueó en el séptimo round al británico que era el caro favorito por 23-1.

Joshua dominó sin muchos problemas la reyerta que se montó, ante más de 15,000 fanáticos, en la moderna arena bautizada como Arena Diriyah, de Diriyah de Arabia Saudita.

El combate, transmitido en directo por la cadena deportiva ESPN y captada en República, resultó monótona, aunque el nuevo titular fue quien conectó la mayoría de los golpes lanzados por ambos.

Joshua realizó una pelea siempre a la media y larga distancia. nunca permitió que Ruiz, con cuatro pulgadas menos que su rival, penetrara y pudiera conectar sus puños a los planos bajos de su enemigo, como lo hizo en la anterior riña.

Ruiz tuvo sus mejores momentos en los asaltos ocho y nueve cuando encajó netos golpes en gancho y recto corto. Esos golpes los sintió Joshua y hasta vio en apuros, pero no en serios problemas.

Joshua, en los round nueve, diez y once retomó el combinando de la pelea al seguir con su inteligente estrategia: Pelear a la distancia, martillando constantemente con su mano izquierda en jab y en ocasiones combinarlo con el recto largo. Fueron puños que los sintió Ruiz.

Ruiz trataba de llevar, en base a golpes, a las cuerdas a Joshua quien, sin embargo, logró neutralizar la furiosa ofensiva del mexico-estadounidense que se vio desesperado por alcanzar la anatomía del nuevo monarca pesado de la FIB, OMB y AMB.

Joshua, cuando veía que Ruiz buscaba acorrarlo, y penetrar en un pleito cuerpo a cuerpo, corría por todo el cuadrilátero...esa "finta" la puso en práctica durante todo el combate.

Fue una práctica que dio positivos resultados para conseguir su victoria número 23 de su carrera con un solo revés y 20 éxitos por nocaut.

¿Lo afectó el peso a Ruiz?

Expertos dijeron que tal vez en mucho peso de Ruiz -en la báscula pesó 283 libras, contra 237 de Joshua- pudo haber sido lo que ocasionó la derrota del destronado monarca mundial.

Ruiz, no obstante, no mostró cansancio en toda la pelea, aunque sí se notó que su pegada no fue la misma que en el pleito del primero junio cuando destronó a Joshua.

El peleador de origen mexicano, al ver que su rival corría por todo el ring, trataba de cortarle las "alas"...lo perseguía, pero apenas pudo alcanzarlo en dos veces cuando conectó explosivos puños que lo sintió Joshua.

Joshua, con el uno dos (jab y recto largo- evitó que Ruiz reeditara la historia escrita en el pasado combate...en toda la pelea bailoteó y supo evadir los golpes de su rival.

Tras el fracaso de Ruiz, aunque no oficial, se dijo que no se descarta que se pacta una tercera pelea. Ruiz, por ser el campeón destronad, tiene autoridad para solicitar una nueva riña, según analistas.