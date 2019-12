Gonzalo: elecciones no se ganan con cuestionamientos a JCE ni con encuestas de marketing, sino en las calles

MONSEÑOR NOUEL.- El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, expresó este jueves que las elecciones no se ganan con encuestas de marketing ni agrediendo o descalificando a la Junta Central Electoral, sino “con votos, con la gente y en las calles, y en eso, andamos nosotros, en apoyo a todos nuestros alcaldes, quienes en febrero darán una rotunda pela a nuestros adversarios, y en mayo me tocará a mí”.

“Es con votos, en las calles, con la gente y conquistando el corazón de los dominicanos y las dominicanas que se ganan las elecciones, y por eso las candidaturas municipales del PLD ganarán los comicios de febrero porque cuentan con el respaldo y la simpatía del pueblo dominicano, que desea que sigamos gobernando para continuar con el progreso y bienestar del país, y cuando a mí me toque mi turno, en mayo, me voy en primera vuelta”, indicó el candidato presidencial.

Dijo que ve con preocupación que una institución independiente como la Junta Central Electoral, dirigida por personas capaces, honestas y trabajadoras estén siendo descalificadas por nuestros oponentes, “pero no nos sorprende porque ellos saben que van a perder las elecciones de febrero y de mayo”.

El candidato presidencial exhortó a sus seguidores a no dejarse provocar. “Yo quiero que caminemos juntos por una nueva política, la de la decencia, respeto hacia los demás y dejemos atrás la vieja política de las peleas, las agresiones, insultos, mentiras y las falsedades. A quien le dé un empujón, dele un abrazo, extiéndale la mano y dele las bendiciones, pero no se deje provocar, porque el que está gana’o no pelea”.

Castillo destacó que en todos los recorridos de apoyo que está realizando por las distintas provincias del país, en apoyo a los candidatos municipales del PLD y sus aliados, “sentimos una gran alegría y energía positiva de la gente en respaldo a las candidaturas municipales y del PLD como organización en sentido general, porque el pueblo desea que el PLD continúe dirigiendo los destinos del país para continuar con la gran obra de gobierno que ha generado gran bienestar social”.

Castillo se expresó en estos términos durante el acto de juramentación de los candidatos a alcaldes y directores municipales de la provincia Monseñor Nouel. El candidato presidencial juramentó a los candidatos a alcaldes de Bonao, José Paulino; de Maimón, Roberto Cruz y de Piedra Blanca, Albert González.

También a los candidatos a directores de distritos municipales de La Salvia-Los Quemados, Rafael Fabián; de Jayaco, Carlos Rodríguez; de Juma, Pedro Jiménez; de Sabana del Puerto, Facundo Cepeda (Tony Banca); y de Juan Adrián, Reynaldo Pichardo.

El candidato a alcalde José Paulino definió a Castillo como un hombre exitoso, trabajador, emprendedor y perseverante, y por esas cualidades dirigirá los destinos del país para continuar con el progreso y bienestar de todos los dominicanos. ¨Gonzalo Castillo está aquí apoyándonos a todos los alcaldes que hemos trabajado y esforzado para ganar de manera contundente en febrero del 2020¨.

Previo a este acto de juramentación, el candidato presidencial también realizó un amplio recorrido por la provincia Monseñor Nouel, donde visitó los municipios, Maimón y Piedra Blanca, así como los distritos municipales Sonador y Juma, Bonao, cuyos encuentros forman parte de los trabajos de apoyo a los candidatos a cargos municipales del PLD y sus partidos aliados para expresarles su respaldo de cara a las elecciones de febrero del 2020.

También visitó a Casimiro Ramos, presidente provincial del PLD y a Adela Tejeda, presidenta de la Cámara de Comercio de Monseñor Nouel.

Gonzalo Castillo estuvo acompañado de los miembros del Comité Político, Francisco Domínguez Brito y Melanio Paredes. También del senador Félix Nova.

Posterior a la juramentación, el candidato presidencial realizó una marcha caravana junto a todos los candidatos a alcaldes y a directores municipales en respaldo a sus aspiraciones. El recorrido de más de dos kilómetros, inició en la calle Duarte esquina avenida Aniana Vargas de Bonao.

Atravesaron diversos barrios y sectores residenciales, finalizando en la calle Independencia. Los candidatos municipales del PLD y sus partidos aliados valoraron el firme espaldarazo dado por Gonzalo Castillo a sus aspiraciones, de cara a los comicios de febrero próximo.