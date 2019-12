Gonzalo recibe apoyo del movimiento “El presidente de las camisas mangas cortas”

El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, recibió este jueves el apoyo del movimiento político “El presidente de las camisas mangas cortas” que preside la activista Jennifer Marchena.

Durante un encuentro al que asistieron cientos de simpatizantes del ex Ministro de Obras Públicas, en el Hotel Lina, este instó a sus seguidores a no dejarse provocar en la contienda electoral porque “el que está ganao, no pelea”.

Gonzalo agradeció a Jennifer Marchena por la creación del movimiento “El Presidente de las camisas mangas cortas”.

“Yo les digo que soy el candidato de las camisas mangas cortas, pero muy pronto seré el presidente de las camisas mangas cortas”, dijo durante el encuentro Castillo.

Gonzalo dijo estar sorprendido por la dimensión a la que ha llegado este movimiento en el país porque por donde se desplaza lo primero que le dicen es el “presidente de las camisas mangas cortas”.

“El Pachá y Jennifer no saben la dimensión de este movimiento y de este eslogan que se ha convertido en un icono de las primarias y de esta campaña”.

Señaló que en este momento el PLD está más “activo” que nunca, al tiempo, que aseguró que el partido oficialista está más “unido” que nunca.

“El PLD se encuentra más fuerte que nunca y con un PLD en esas condiciones y este Penco de candidato, camisa manga cortas, nos vamos en primera vuelta en mayo próximo”, aseguró Gonzalo.

Por su lado, Jennifer Marchena enfatizó que su apoyo al candidato presidencial se debe porque es un hombre trabajador, incansable, “hasta no ver sus logros, él no para”.

Definió a Castillo como un “hombre cercano a la gente. Eso es lo que queremos en el 2020”, afirmó Marchena, quien creó el movimiento en la ciudad de New York.

Marchena, una profesional en criminología en la Gran Manzana, expresó “nuestro líder nos apoya y eso es lo más importante, estamos trabajando a favor de su victoria en todo NYC y otras ciudades de los Estados Unidos, indicó.

“Somos Sangre Nueva y eso es lo que nuestro país necesita y Gonzalo siempre apoyará la juventud y estaremos de su lado en todo momento y circunstancia”, por eso nos proponemos en la RD captar miles de nuevos adeptos en las diferentes provincias, donde establecemos una estructura política para tales fines, aseveró Marchena.

El “Movimiento de la Camisa Mangas Cortas Gonzalo 2020 Presidente” es parte de las diferentes agrupaciones que respaldan a Gonzalo en el sector externo que esta sumando cada día mas a favor de la candidatura de Gonzalo 2020.