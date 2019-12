JCE dice aplicación móvil para transmisión de actas sería solución a descuadres de mesas

Santo Domingo.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, dijo este viernes que la propuesta del órgano de crear una aplicación móvil para la transmisión de las actas con los resultados de las elecciones municipales sería una solución a los descuadres de las mesas como tradicionalmente ha pasado.

El titular de la institución comicial, dijo que por el momento sólo se trata de una propuesta que no ha sido aprobada por el Pleno, porque tiene que ser discernida antes por los técnicos de la JCE para que pase luego al consenso político y de los miembros del organismo. No descartó que en la reunión que han convocado con los partidos para mañana se trate este tema.

No obstante a esto, Castaños Guzmán afirmó que aunque es algo que está en una fase de análisis, no deja de ser un reto contar y transmitir los resultados del voto preferencial de los 140 municipios que no usarán el voto automatizado.

“Estos no son cuestiones imperativas que se imponen o caprichosas, sino que es una realidad. Con el voto preferencial de regidores y de vocales, en 140 municipios, que no llevan voto automatizado es un reto, no solamente contarlos, sino transmitirlos también”, precisó.

“Esa aplicación es para usted cuadrar las actas y que no salgan descuadradas de las mesas, que es lo que ha estado pasando tradicionalmente cuando tenemos escrutinio de voto preferencial. Entonces aquí, definitivamente, el voto preferencial, aplicado a candidaturas plurinominales dentro de la misma lista que ofertan los partidos en el nivel municipal en lo que tiene que ver con listado de boletas cerradas, tienen un problema de cuadre, lo ha tenido siempre y lo tuvo siempre en el nivel de voto preferencial para los diputados y lo tendría ahora también”, agregó.

En cuanto a la adquisición de los lectores de huellas dactilares para los comicios municipales, Julio César Castaños Guzmán, aseguró que al parecer en ese aspecto sí hay un consenso técnico.

Niega PRM tenga campaña de descrédito contra la JCE

Castaños Guzmán negó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) esté orquestando una campaña de descrédito en contra de la Junta Central Electoral, tal como afirmó Francisco Javier García, jefe de campaña del precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.

“No, no, eso no es verdad. Nosotros del PRM lo que hemos recibido siempre es una actitud de colaboración respetuosa. A veces en estos procesos se levantan voces de críticas, de señalamientos, pero eso es la democracia. Nosotros no podemos tampoco, salvo que él tenga razón, yo estoy tampoco desmintiéndolo, pero a mí no me parece. Al contrario, yo lo que estoy advirtiendo es una actitud de colaboración”, apuntó.