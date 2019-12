"El Zafiro" se convierte en “Estrella por Siempre”

El merenguero Carlos Manuel, conocido como “El Zafiro”, fue reconocido con "Una estrella por siempre" en el programa semanal Pégate y Gana con el Pachá.

El reconocimiento fue otorgado al denominado “Diamante Azul” por sus aportes al merengue en más de tres décadas de carrera musical.

“Esto no me lo esperaba. Pachá tu eres mi hermano, mi amigo de siempre. Y me tienes aquí como una Estrella por siempre”, dijo el Zafiro el merenguero recibir la efigie.

"El Zafiro" aprovechó el momento para agradecer al productor de televisión, quien también es su actual Manager, Alberto Bernabé (Bebeto) por la confianza depositada en él.

“Tengo un equipo para trabajar”, aseguró el cantante durante un programa especial que realizará desde Hipermercados “Ole” de la avenida España la producción de Pégate y Gana con el Pachá.

"El cantante del amor" marcó una importante época del merengue dominicano entre los años 80 y 90, donde popularizó temas como "Dominicano ausente", "Luna dile que la quiero", "Con medio peso" y "No sé qué hacer", entre otros.

Pégate y Gana, conducido por Frederick Martínez (el Pachá) se transmite los sábados por Color Visión (canal 9) para República Dominicana y vista en todo Estados Unidos a través de la señal de Televisión Dominicana de 12 a 4 de la tarde.