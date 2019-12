Miles de personas piden el juicio político contra Trump en Times Square de Nueva York

Nueva York .- Miles de personas acudieron este martes a la céntrica plaza neoyorquina de Times Square para pedir que salga adelante el juicio político con el que se pretende apartar de su cargo al presidente de EE.UU., Donald Trump, en la víspera del inicio de la votación en el Congreso.

La manifestación forma parte de una serie de más de 600 protestas organizadas por todo EE.UU. bajo el lema "Nobody is Above the Law" (Nadie está por encima de la ley) con los que se pretende presionar a los miembros del Congreso del país para que voten a favor de la salida de Trump en el "impeachment", a quien los demócratas acusan de abuso de poder.

En Nueva York, la ciudad natal de Trump, los asistentes a la manifestación acudieron paraguas en mano, protegiéndose de la insistente lluvia que ha cayó en la ciudad durante toda la jornada del martes, y con pancartas en contra del presidente estadounidense.

"Trump fuera, rusos fuera", rezaba una de ellas, en referencia a los supuestos vínculos del mandatario con el gobierno ruso y la injerencia en las pasadas elecciones presidenciales del país.

"Impeachment para el aspirante a dictador antes de que sea demasiado tarde", o "Necesitamos a un líder, no a un sucio tramposo", exigían los carteles de los manifestantes.

Los asistentes se reunieron en torno a una gran pancarta en la que se podía leer la sección 4 del artículo 8 de la Constitución de EE.UU., que contempla el impeachment de un presidente en caso de traición, sobornos, delitos graves o faltas leves.

También se oyeron gritos de "No more years!" ante la posibilidad de que Trump, de superar el juicio político, sea reelegido como presidente del país en los comicios presidenciales que se celebrarán en noviembre de 2020.

Tras su paso por Times Square, el grupo de manifestantes atravesó buena parte de la zona central de Manhattan mientras se dirigía a Union Square, donde acabó la protesta.

Esta es sólo una de las cientos de manifestaciones para pedir la salida de Trump que ha esponsorizado el grupo "Impeach and Remove" con ayuda de algunos de los grupos de protesta más importantes del país, como "Women's March" o "March for Truth".

Este miércoles se prevé que la Cámara Baja someta a votación en el pleno los cargos políticos contra Trump, que probablemente saldrán adelante gracias a la cómoda mayoría con que cuentan los demócratas, con lo que se daría luz verde a un proceso de destitución contra el mandatario en el Senado que comenzaría en enero.

Dado el control republicano en la Cámara Alta, de 53 frente a 47, y que el juicio político exige además una mayoría de dos tercios, la destitución de Trump parece sumamente improbable.

En septiembre, los demócratas anunciaron el inicio de una investigación de juicio político contra Trump, después de que un informante revelara a los servicios de Inteligencia el contenido de una conversación telefónica en julio entre el presidente y su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski.

En ella, Trump presionó a Zelenski para que abriera pesquisas contra su rival político y exvicepresidente, el demócrata Joe Biden, y su hijo Hunter por supuesta corrupción en ese país. EFE