Jueces investigados por alegada falta no pueden ser suspendidos

Los jueces que son investigados por presuntamente cometer alguna falta en el ejercicio de sus funciones no pueden ser suspendidos hasta tanto no se tenga una sentencia definitiva sobre el caso.

Así lo indicó este miércoles el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, quien además expresó que “si eso se hacía antes, eso no es correcto”.

“Entonces hasta tanto un servidor público no se le comprueba el haber hecho algo contrario a la disciplina no se le puede suspender, ni se le puede quitar su salario, porque será injusto que a una persona que no se le ha probado que ha cometido un hecho que es disciplinario”, afirmó.

Molina explicó que en el sistema judicial interviene tres fases, una primera fase sobre la ética, la cual tiene que ver con el comportamiento de todos los servidores del Poder Judicial, quienes estén sujetos a un código de ética.

Añadió que la ética no conlleva una sanción, sino un llamado a la atención, de manera tal de que no se pase a una infracción. Molina dijo que luego está la segunda isla, sobre la disciplinaria, donde hay unos tipos disciplinarios que establecen las faltas que pueden cometer un servidor judicial y en ese sentido corresponde al Consejo del Poder Judicial juzgar a las personas que cometen faltas disciplinarias previo a una investigación de la Inspectoría Judicial.

El también presidente del Poder Judicial expuso que por esta razón no se le puede suspender a un servidor público hasta probarse la supuesta falta cometida. “Además no sabemos hasta tanto no es juzgado que sanción disciplinaria puede darse, ahora cuando el asunto pasa de lo disciplinario a lo penal corresponde entonces apoderar al Ministerio Público para que haga la investigación correspondiente”, agregó.

Jueces en caso Anabel y Juana no fueron suspendidos

Al ser preguntado, durante un encuentro navideño con los miembros de la prensa, sobre la situación de los jueces que homologaron los acuerdos mediante los cuales los feminicidas de Anibel González y Juana Domínguez, el magistrado Molina indicó que ya se terminó con la investigación al respecto y se está llevado a cabo el proceso correspondiente.

Dijo que la Inspectoría del Poder Judicial rindió un informe al Consejo del Poder Judicial, del cual es presidente, y que lo están conociendo. “Se está haciendo el proceso interno y hasta tanto el Consejo no emita su opinión, no puedo dar una opinión” sostuvo.

Mientras estos magistrados no fueron suspendidos y continúan en el ejercicio de sus funciones.

“Es un proceso disciplinario en estos momentos el Inspector entregó al Consejo del Poder Judicial su informe, en este momento hay miembros del Consejo estudiando ese informe y ese informe debe conocerse en el marco de lo que establece el régimen disciplinario del Poder Judicial, todo tiene que tener un debido proceso, no podemos hacer nada a lo loco, ni nada que vaya a afectar los derechos y la investigación”, añadió Molina.

Resaltó que para evitar casos como estos el Poder Judicial lanzó una guía de buenas prácticas para manejar estos tipos de casos.

“Esto está conllevando que la Escuela Nacional de la Judicatura esté preparando una capacitación para todos los jueces, en ese sentido estas buenas prácticas van a permitir que la atención a las personas que son objetos de violencia sean tratados de manera distinta en el Poder Judicial con mayor dignidad y todo esto sin lugar a dudas si tiene falta va a tener consecuencias” afirmó.

“En la República Dominicana los jueces actúan de conformidad a la Constitución y la ley, el hecho de que en un momento dado se presente un caso específico no genera diseño para todos los jueces”, concluyó en el primer encuentro que sostuvo con los miembros de la prensa luego de ser designado presidente de la Suprema Corte de Justicia.