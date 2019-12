Teodoro Reyes: "Alejandro Sanz no sabe de batacha, que se documente más”

Música.- El bachatero Teodoro Reyes manifestó que Alejandro Sanz “no sabe de batacha” y le recomendó que se documente más para que pueda hablar de la bachata. Estas declaraciones surgen a propósito de las palabras externadas por el español, quien dijo en Punta Cana que para él “el único rey de la bachata es Juan Luis Guerra”.

“Alejandro Sanz no sabe de bachata, Alejandro Sanz no vive aquí, Alejandro Sanz no sabe lo que nosotros hemos luchado para que la bachata esté donde esté”, expresó durante una entrevista para AN7.

Asimismo, descalificó al intérprete de “Frío Frío”, “Como abeja en un panal” y “Bachata en Fukuoka” y dijo que no es bachatero y que se aprovechó para hacer “Bachata rosa”, lo que a su juicio “no es bachata”.

“Juan Luis Guerra no canta bachata, eso es mucha mentira de Alejandro Sanz, que se documente más, tiene que actualizarse más para que hable de la bachata”, sostuvo.